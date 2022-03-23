https://ria.ru/20220323/obstrel-1779719945.html

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские войска в 17.15 обстреляли Донецк, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:30

2022-03-23T18:30

2022-03-23T18:42

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 обстреляли Донецк, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (поселок шахты "Трудовской"): выпущено 8 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Ранее представительство ДНР в СЦКК за среду зафиксировало восемь фактов обстрела города Донецк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220322/krizis-1779347536.html

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россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сцкк, донецк (днр), россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина