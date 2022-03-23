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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за два часа в среду выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике и десять мин калибра 120... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:02

2022-03-23T17:02

2022-03-23T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

луганская народная республика

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за два часа в среду выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Ясиноватой в Донецкой народной республике и десять мин калибра 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14.10 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 16.00 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено десять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее.

россия

петровский район

луганская народная республика

донецкая народная республика

донецк (днр)

ясиноватая

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, донецк (днр), ясиноватая