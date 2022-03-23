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В ДНР три человека получили ранения при обстреле украинскими силовиками

В ДНР три человека получили ранения при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 23.03.2022

В ДНР три человека получили ранения при обстреле украинскими силовиками

Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Ясиноватой в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:38

2022-03-23T11:38

2022-03-23T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка и Ясиноватой в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В Петровском районе Донецка, по улице Петровского, ранены двое мужчин, еще один мужчина получил ранение в Ясиноватой, в микрорайоне Центральный", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее в среду представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало об обстрелах со стороны украинских войск Петровского района в Донецке и Ясиноватой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, петровский район, вооруженные силы рф, сцкк, россия