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Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/obmen-1779766643.html
Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный
Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный - РИА Новости, 23.03.2022
Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный
Украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости") утверждает, что вице-премьер Украины Ирина Верещук хочет провести обмен пленными и вернуть... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:54
2022-03-23T23:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
военно-морские силы украины
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости") утверждает, что вице-премьер Украины Ирина Верещук хочет провести обмен пленными и вернуть моряков с острова Змеиный."Я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем", - приводит издание слова Верещук.Вице-премьер также рассказала об обращении к ней уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: "Моряка на моряка, водителя на водителя и тому подобное".Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай ранее заявил РИА Новости, что украинские военные с острова Змеиный содержатся в хороших условиях, жалоб нет, условия соответствуют Женевской конвенции об обращении к военнопленным.Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. Вечером 25 февраля, в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота. Шесть из них были уничтожены, сообщили ранее в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, россия, вооруженные силы рф, военно-морские силы украины, украина
23:54 23.03.2022
 
Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный

Вице-премьер Украины Верещук заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный

© ttp://ru.wikipedia.org/Змеиный остров
Змеиный остров
© ttp://ru.wikipedia.org/
Змеиный остров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости") утверждает, что вице-премьер Украины Ирина Верещук хочет провести обмен пленными и вернуть моряков с острова Змеиный.
"Я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем", - приводит издание слова Верещук.
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Вице-премьер также рассказала об обращении к ней уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: "Моряка на моряка, водителя на водителя и тому подобное".
Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай ранее заявил РИА Новости, что украинские военные с острова Змеиный содержатся в хороших условиях, жалоб нет, условия соответствуют Женевской конвенции об обращении к военнопленным.
Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. Вечером 25 февраля, в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота. Шесть из них были уничтожены, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Центр Берлина - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 18:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Берлине считают, что Украине предстоят "решающие недели"
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы РФВоенно-морские силы УкраиныУкраина
 
 
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