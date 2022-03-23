https://ria.ru/20220323/obmen-1779766643.html

Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный

Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный - РИА Новости, 23.03.2022

Вице-премьер Украины заявила о желании обменять моряков с острова Змеиный

Украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости") утверждает, что вице-премьер Украины Ирина Верещук хочет провести обмен пленными и вернуть... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:54

2022-03-23T23:54

2022-03-23T23:54

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости") утверждает, что вице-премьер Украины Ирина Верещук хочет провести обмен пленными и вернуть моряков с острова Змеиный."Я надеюсь, что мы в ближайшее время их заберем", - приводит издание слова Верещук.Вице-премьер также рассказала об обращении к ней уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о возможности паритетного обмена: "Моряка на моряка, водителя на водителя и тому подобное".Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай ранее заявил РИА Новости, что украинские военные с острова Змеиный содержатся в хороших условиях, жалоб нет, условия соответствуют Женевской конвенции об обращении к военнопленным.Более 80 украинских пограничников с острова Змеиный, сдавшихся в плен, были доставлены в Севастополь 28 февраля. Вечером 25 февраля, в ходе эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих, 16 катеров ВМС Украины, используя "тактику роя", попытались атаковать корабли Черноморского флота. Шесть из них были уничтожены, сообщили ранее в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779726039.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, вооруженные силы рф, военно-морские силы украины, украина