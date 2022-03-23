https://ria.ru/20220323/obmen-1779616937.html

Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами - РИА Новости, 23.03.2022

Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами

Россия и Украина уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:08

2022-03-23T13:08

2022-03-23T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

украина

ситуация в днр и лнр

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия и Украина уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Об этом говорится в ее ответе на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам совместного заседания глав МИД и минобороны стран ЕС 21 марта.Захарова указала, что Европа не сделала "правильных выводов" из последствий ударов США и их союзников по Югославии, Ираку и Ливии в обход Совета Безопасности ООН. Представитель МИД подчеркнула, что проблема кроется в "непреодолимом желании Брюсселя (и стоящего за ним Вашингтона) вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран".Теперь же Запад обвиняет Россию в попытке направить беженцев с Украины в ЕС и таким образом создать инструмент давления, продолжила Захарова, подчеркнув, что это киевские власти не дают мирным жителям эвакуироваться в Россию и насильно "гонят" их в западном направлении.Представитель МИД подчеркнула, что Евросоюз ни разу не высказался в защиту русских и русскоязычных жителей европейских стран, которые там сейчас становятся жертвами политически мотивированного бытового насилия.Как сообщила 21 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в рамках первого обмена пленными российской стороне передали девять человек, в числе обменянных был мэр Мелитополя.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, киев, украина, ситуация в днр и лнр, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)