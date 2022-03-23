13:08 23.03.2022 (обновлено: 13:59 23.03.2022)
Россия и Украина провели два обмена удерживаемыми лицами
Представитель МИД Захарова рассказала о двух обменах пленными между Россией и Украиной
© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия и Украина уже дважды обменялись пленными, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Об этом говорится в ее ответе на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам совместного заседания глав МИД и минобороны стран ЕС 21 марта.
Захарова указала, что Европа не сделала "правильных выводов" из последствий ударов США и их союзников по Югославии, Ираку и Ливии в обход Совета Безопасности ООН. Представитель МИД подчеркнула, что проблема кроется в "непреодолимом желании Брюсселя (и стоящего за ним Вашингтона) вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран".
"В то же время Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами, как "живым щитом", и не блокировали их выход в Россию".
Представитель МИД подчеркнула, что Евросоюз ни разу не высказался в защиту русских и русскоязычных жителей европейских стран, которые там сейчас становятся жертвами политически мотивированного бытового насилия.
Как сообщила 21 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в рамках первого обмена пленными российской стороне передали девять человек, в числе обменянных был мэр Мелитополя.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.