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Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России - РИА Новости, 23.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220323/netflix-1779569528.html
Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России
Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России - РИА Новости, 23.03.2022
Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России
Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, иконка оригинального приложения сервиса больше не появляется РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:46
2022-03-23T09:46
культура
общество
украина
netflix
нтв (телеканал)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
новости культуры
культура
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, иконка оригинального приложения сервиса больше не появляется при вводе его названия на этих платформах.Ранее стриминговый сервис Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины, а также свои российские кинопроекты.В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".
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общество, украина, netflix, нтв (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры, культура
09:46 23.03.2022
 
Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

Приложение стримингового сервиса Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Jenny Kane
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, иконка оригинального приложения сервиса больше не появляется при вводе его названия на этих платформах.
Ранее стриминговый сервис Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины, а также свои российские кинопроекты.
В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".
 
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