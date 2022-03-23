https://ria.ru/20220323/netflix-1779569528.html

Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России - РИА Новости, 23.03.2022

Приложение Netflix исчезло из App Store и Google Play в России

Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, иконка оригинального приложения сервиса больше не появляется РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:46

2022-03-23T09:46

2022-03-23T09:46

культура

общество

украина

netflix

нтв (телеканал)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

новости культуры

культура

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Приложение американского стримингового сервиса Netflix пропало из App Store и Google Play в России, иконка оригинального приложения сервиса больше не появляется при вводе его названия на этих платформах.Ранее стриминговый сервис Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины, а также свои российские кинопроекты.В декабре 2021 года Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. В реестр включаются сервисы с посещаемостью более 100 тысяч интернет-пользователей в сутки. Попавшие в реестр сервисы по закону должны включить в свою библиотеку 20 российских федеральных телеканалов, включая Первый канал, НТВ и "Спас".

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, украина, netflix, нтв (телеканал), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), новости культуры, культура