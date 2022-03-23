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Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik - РИА Новости, 23.03.2022
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Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik
Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik - РИА Новости, 23.03.2022
Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik
Швейцарский концерн Nestlé из-за событий на Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:47
2022-03-23T14:58
nestle s.a.
в мире
россия
швейцария
украина
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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestlé из-за событий на Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду."Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России", - отмечается в заявлении.В компании также сообщили, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.
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nestle s.a., в мире, россия, швейцария, украина
14:47 23.03.2022 (обновлено: 14:58 23.03.2022)
 
Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкNesquik
Nesquik - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Nesquik
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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestlé из-за событий на Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.
"Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России", - отмечается в заявлении.
В компании также сообщили, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.
 
Nestle S.A.В миреРоссияШвейцарияУкраина
 
 
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