https://ria.ru/20220323/nestle-1779643515.html

Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik

Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik - РИА Новости, 23.03.2022

Nestle приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestlé из-за событий на Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:47

2022-03-23T14:47

2022-03-23T14:58

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ЦЮРИХ, 23 мар - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestlé из-за событий на Украине приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik, говорится в заявлении компании, опубликованном в среду."Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России", - отмечается в заявлении.В компании также сообщили, что не рассчитывают получать прибыль или платить налоги в РФ в обозримом будущем, но любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

nestle s.a., в мире, россия, швейцария, украина