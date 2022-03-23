https://ria.ru/20220323/neft-1779762985.html

Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть

Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть - РИА Новости, 23.03.2022

Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть

Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:03

2022-03-23T23:03

2022-03-23T23:03

экономика

urals

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости марки привязан к ценовым котировкам международных агентств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме."Urals сегодня является маркой, которая достаточно обширно представлена на мировых рынках. Тем не менее, она привязана, действительно, к ценовым котировкам различных рейтинговых агентств. В настоящее время мы занимаемся с министерством энергетики, с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить реализацию этого проекта через создание механизма биржевых торгов. Эта работа уже ведется, она будет продолжена", - добавил Новак.Как сообщило 18 марта международное ценовое агентство Argus, скидки на нефть Urals по отношению к эталонному сорту Brent в Северо-Западной Европе выросли за прошедшую неделю на 1,75 доллара, до 30,2 доллара за баррель, а в Средиземноморье - на 3,29 доллара, до 27,9 доллара за баррель, из-за санкционного падения спроса на российскую нефть.

https://ria.ru/20220323/neft-1779709107.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, urals, цены на нефть, александр новак