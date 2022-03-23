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Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть
Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть - РИА Новости, 23.03.2022
Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть
Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:03
2022-03-23T23:03
экономика
urals
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости марки привязан к ценовым котировкам международных агентств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме."Urals сегодня является маркой, которая достаточно обширно представлена на мировых рынках. Тем не менее, она привязана, действительно, к ценовым котировкам различных рейтинговых агентств. В настоящее время мы занимаемся с министерством энергетики, с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить реализацию этого проекта через создание механизма биржевых торгов. Эта работа уже ведется, она будет продолжена", - добавил Новак.Как сообщило 18 марта международное ценовое агентство Argus, скидки на нефть Urals по отношению к эталонному сорту Brent в Северо-Западной Европе выросли за прошедшую неделю на 1,75 доллара, до 30,2 доллара за баррель, а в Средиземноморье - на 3,29 доллара, до 27,9 доллара за баррель, из-за санкционного падения спроса на российскую нефть.
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экономика, urals, цены на нефть, александр новак
23:03 23.03.2022
 
Новак ответил на вопрос о национальной системе ценообразования на нефть

Правительство работает над созданием национальной системы ценообразования на нефть Urals

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над проектом национальной системы ценообразования для российской нефти Urals через механизм биржевых торгов, сейчас расчет стоимости марки привязан к ценовым котировкам международных агентств, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.
"Вопрос создания (собственной котировки - ред.) сорта Urals рассматривался неоднократно. На сегодняшний день, как известно, всего три такого рода бенчмарка - Brent, WTI и сорт Dubai. И около 500 в целом марок нефти", - рассказал Новак, отвечая на вопрос о перспективах создания национальной системы ценообразования для Urals. Некоторые эксперты объясняют беспрецедентные скидки на российскую нефть отсутствием такой системы.
"Urals сегодня является маркой, которая достаточно обширно представлена на мировых рынках. Тем не менее, она привязана, действительно, к ценовым котировкам различных рейтинговых агентств. В настоящее время мы занимаемся с министерством энергетики, с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить реализацию этого проекта через создание механизма биржевых торгов. Эта работа уже ведется, она будет продолжена", - добавил Новак.
Как сообщило 18 марта международное ценовое агентство Argus, скидки на нефть Urals по отношению к эталонному сорту Brent в Северо-Западной Европе выросли за прошедшую неделю на 1,75 доллара, до 30,2 доллара за баррель, а в Средиземноморье - на 3,29 доллара, до 27,9 доллара за баррель, из-за санкционного падения спроса на российскую нефть.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 17:49Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
 
ЭкономикаUralsЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
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