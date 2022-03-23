https://ria.ru/20220323/neft-1779709107.html
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью - РИА Новости, 23.03.2022
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:49
2022-03-23T17:49
2022-03-23T17:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По данным газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Новак заявил журналистам, что положительно относится к перспективе того, что иностранные партнеры переходят на расчеты в валюте страны-экспортера или импортера. По его словам, российские компании также заинтересованы в этом."Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах. Это будет обеспечивать большую надежность", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, нефть
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
Новак призвал перейти на нацвалюты в торговле нефтью из-за потери доверия к доллару и евро