Рейтинг@Mail.ru
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220323/neft-1779709107.html
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью - РИА Новости, 23.03.2022
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью
Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:49
2022-03-23T17:49
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e206938ebe4fd25329cda5cc76372257.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По данным газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Новак заявил журналистам, что положительно относится к перспективе того, что иностранные партнеры переходят на расчеты в валюте страны-экспортера или импортера. По его словам, российские компании также заинтересованы в этом."Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах. Это будет обеспечивать большую надежность", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287638_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_8bcb459ef0441d4b55f54e42ff260256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, нефть
17:49 23.03.2022
 
Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью

Новак призвал перейти на нацвалюты в торговле нефтью из-за потери доверия к доллару и евро

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
По данным газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Новак заявил журналистам, что положительно относится к перспективе того, что иностранные партнеры переходят на расчеты в валюте страны-экспортера или импортера. По его словам, российские компании также заинтересованы в этом.
"Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах. Это будет обеспечивать большую надежность", - сказал вице-премьер.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 12:22
Новак предупредил о коллапсе в случае санкций против нефти и газа из России
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала