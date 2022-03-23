https://ria.ru/20220323/neft-1779709107.html

Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью

Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью - РИА Новости, 23.03.2022

Новак призвал переходить на национальные валюты в торговле нефтью

Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:49

2022-03-23T17:49

2022-03-23T17:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

нефть

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Доверие к торговле нефтью в долларах и евро подрывается из-за санкций, в перспективе при расчетах нужно активно переходить на национальные валюты, считает вице-премьер РФ Александр Новак.По данным газеты Wall Street Journal, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем по вопросу продажи части нефти в юанях. Новак заявил журналистам, что положительно относится к перспективе того, что иностранные партнеры переходят на расчеты в валюте страны-экспортера или импортера. По его словам, российские компании также заинтересованы в этом."Валюта в виде доллара или евро на сегодняшний день является достаточно ненадежной, мы видим, что происходит ограничение, и это подрывает доверие к этим валютам. В перспективе надо более активно переходить на торговлю в национальных валютах. Это будет обеспечивать большую надежность", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, нефть