https://ria.ru/20220323/neft-1779641604.html

Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе

Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе - РИА Новости, 23.03.2022

Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе

Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:37

2022-03-23T14:37

2022-03-23T14:55

экономика

германия

евросоюз

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нефть

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр Новак."На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля, и те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов, на мой взгляд, только сильнее усугубит там ситуацию. И если сегодня в Германии уже с начала года выросли цены на 40% - составляют за литр дизеля 2,2-2,4 евро - то это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов", - сказал Новак журналистам.

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германия

россия

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Владимир Лаврентьев

экономика, германия, евросоюз, александр новак, россия, цены на нефть, нефть, в мире