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Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе
Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе - РИА Новости, 23.03.2022
Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе
Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:37
2022-03-23T14:55
экономика
германия
евросоюз
александр новак
россия
цены на нефть
нефть
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр Новак."На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля, и те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов, на мой взгляд, только сильнее усугубит там ситуацию. И если сегодня в Германии уже с начала года выросли цены на 40% - составляют за литр дизеля 2,2-2,4 евро - то это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов", - сказал Новак журналистам.
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экономика, германия, евросоюз, александр новак, россия, цены на нефть, нефть, в мире
14:37 23.03.2022 (обновлено: 14:55 23.03.2022)
 
Новак предупредил о дефиците нефтепродуктов в Европе

Вице-премьер Новак: рост цен на дизель в Европе не ограничится 40%, формируется дефицит

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на дизельное топливо в Европе не ограничится 40%, это обусловлено формированием в ней дефицита нефтепродуктов, полагает вице-премьер РФ Александр Новак.
"На европейском рынке ситуация довольно сложная, потому что там очень низкие запасы дизеля, и те решения, которые Евросоюз принял относительно наших двух государственных компаний по эмбарго по поставкам нефтепродуктов, на мой взгляд, только сильнее усугубит там ситуацию. И если сегодня в Германии уже с начала года выросли цены на 40% - составляют за литр дизеля 2,2-2,4 евро - то это не предел, на мой взгляд, потому что там формируется реальный дефицит нефтепродуктов", - сказал Новак журналистам.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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ЭкономикаГерманияЕвросоюзАлександр НовакРоссияЦены на нефтьНефтьВ мире
 
 
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