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Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 23.03.2022
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Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти
Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 23.03.2022
Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти
Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:22
2022-03-23T14:28
экономика
германия
цены на нефть
россия
саудовская аравия
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии.Ранее в TotalEnergies сообщили, что не будут продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, прекратить действующие закупки не позднее конца 2022 года. Отмечается, что TotalEnergies владеет фьючерсными контрактами на закупку российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которых истекает 31 декабря 2022 года. Эти фьючерсные контракты в основном предназначены для покрытия поставок нефтеперерабатывающего завода на востоке Германии, снабжаемого по нефтепроводу "Дружба" из России, сообщила компания. Решение о завершении контрактов согласовано с правительством Германии, TotalEnergies намерена реализовать альтернативные маршруты поставок, в частности, путем импорта нефти через Польшу.Кроме того, TotalEnergies также разорвет контракты на закупку российского дизельного топлива в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года. Компания планирует осуществлять поставки нефтепродуктов с других континентов, в частности, дизельного топлива - с НПЗ Satorp в Саудовской Аравии.
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экономика, германия, цены на нефть, россия, саудовская аравия
14:22 23.03.2022 (обновлено: 14:28 23.03.2022)
 
Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти

Минэкономики Германии: решений о введении эмбарго на российскую нефть нет

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии.
"Конечно, решения федерального правительства о реализации де-факто нефтяного эмбарго нет. Решение там четкое - у нас нет нефтяного эмбарго, заявления отдельных предприятий мы не комментируем", - заявил он, отвечая на вопрос прессы в связи с решением французской нефтегазовой компании TotalEnergies.
Ранее в TotalEnergies сообщили, что не будут продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, прекратить действующие закупки не позднее конца 2022 года. Отмечается, что TotalEnergies владеет фьючерсными контрактами на закупку российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которых истекает 31 декабря 2022 года. Эти фьючерсные контракты в основном предназначены для покрытия поставок нефтеперерабатывающего завода на востоке Германии, снабжаемого по нефтепроводу "Дружба" из России, сообщила компания. Решение о завершении контрактов согласовано с правительством Германии, TotalEnergies намерена реализовать альтернативные маршруты поставок, в частности, путем импорта нефти через Польшу.
Кроме того, TotalEnergies также разорвет контракты на закупку российского дизельного топлива в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года. Компания планирует осуществлять поставки нефтепродуктов с других континентов, в частности, дизельного топлива - с НПЗ Satorp в Саудовской Аравии.
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ЭкономикаГерманияЦены на нефтьРоссияСаудовская Аравия
 
 
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