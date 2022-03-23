https://ria.ru/20220323/neft-1779636789.html

Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти

Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти - РИА Новости, 23.03.2022

Минэкономики Германии ответило на вопрос о санкциях против российской нефти

Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:22

2022-03-23T14:22

2022-03-23T14:28

экономика

германия

цены на нефть

россия

саудовская аравия

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БЕРЛИН, 23 мар - РИА Новости. Решений правительства ФРГ о введении де-факто эмбарго на российскую нефть нет, заявил на брифинге в Берлине представитель Минэкономики Германии.Ранее в TotalEnergies сообщили, что не будут продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, прекратить действующие закупки не позднее конца 2022 года. Отмечается, что TotalEnergies владеет фьючерсными контрактами на закупку российской нефти и нефтепродуктов, срок действия которых истекает 31 декабря 2022 года. Эти фьючерсные контракты в основном предназначены для покрытия поставок нефтеперерабатывающего завода на востоке Германии, снабжаемого по нефтепроводу "Дружба" из России, сообщила компания. Решение о завершении контрактов согласовано с правительством Германии, TotalEnergies намерена реализовать альтернативные маршруты поставок, в частности, путем импорта нефти через Польшу.Кроме того, TotalEnergies также разорвет контракты на закупку российского дизельного топлива в кратчайшие сроки и не позднее конца 2022 года. Компания планирует осуществлять поставки нефтепродуктов с других континентов, в частности, дизельного топлива - с НПЗ Satorp в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220322/bayden-1779384935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, цены на нефть, россия, саудовская аравия