https://ria.ru/20220323/neft-1779627484.html

Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию - РИА Новости, 23.03.2022

Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:48

2022-03-23T13:48

2022-03-23T13:48

экономика

цены на нефть

госдума рф

александр новак

правительство рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", - сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20220321/neft-1779308383.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, госдума рф, александр новак, правительство рф