https://ria.ru/20220323/neft-1779627484.html
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию - РИА Новости, 23.03.2022
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:48
2022-03-23T13:48
2022-03-23T13:48
экономика
цены на нефть
госдума рф
александр новак
правительство рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", - сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.
https://ria.ru/20220321/neft-1779308383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, госдума рф, александр новак, правительство рф
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Вице-премьер Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию