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Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию - РИА Новости, 23.03.2022
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Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию - РИА Новости, 23.03.2022
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию
Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:48
2022-03-23T13:48
экономика
цены на нефть
госдума рф
александр новак
правительство рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", - сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.
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экономика, цены на нефть, госдума рф, александр новак, правительство рф
13:48 23.03.2022
 
Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

Вице-премьер Новак: Россия обсуждает возможность дополнительных поставок нефти в Азию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия обсуждает с азиатскими партнерами возможность дополнительных поставок нефти в регион, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается нефтяной отрасли, здесь у нас есть трубопроводная инфраструктура, есть также поставки нефтяными танкерами через морские порты. На сегодняшний день реализуются текущие контракты. При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости", - сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 16:54Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть усилили рост до 5%
 
ЭкономикаЦены на нефтьГосдума РФАлександр НовакПравительство РФ
 
 
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