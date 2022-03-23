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В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
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В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину
В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину
Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:55
2022-03-23T15:26
здоровье - общество
сергей лавров
владимир путин
донецкая народная республика
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вооруженные силы рф
нато
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика
россия
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здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии
12:55 23.03.2022 (обновлено: 15:26 23.03.2022)
 
В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Песков назвал опрометчивой и опасной идею ввести миротворцев НАТО на Украину

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".

"Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям", — сказал Песков, комментируя заявления о введении миротворцев НАТО на Украину.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Здоровье - ОбществоСергей ЛавровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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