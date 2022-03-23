https://ria.ru/20220323/nato-1779612173.html

В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле назвали опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:55

2022-03-23T12:55

2022-03-23T15:26

здоровье - общество

сергей лавров

владимир путин

донецкая народная республика

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луганская народная республика

вооруженные силы рф

нато

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил, что Польша, власти которой заявляют о необходимости отправки миротворцев НАТО на Украину, хотела бы обосноваться на западе этой страны. В свете того, что эти действия приведут к прямому столкновению России и альянса, министр отметил, что польские представители известны своими "нестандартными ходами", которые направлены на то, чтобы спровоцировать "большую беду".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

здоровье - общество, сергей лавров, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, нато, признание днр и лнр в россии