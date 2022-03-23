https://ria.ru/20220323/nato-1779595074.html
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:44
2022-03-23T11:44
2022-03-23T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Глава МИД напомнил, что о необходимости отправить контингент постоянно заявляют представители Польши.Он не исключил, что Варшава хотела бы разместить миротворцев на западе Украины, затем открыть штаб-квартиру во Львове и таким образом закрепиться на территории соседней страны.Такое уже было в прошлом, заключил Лавров.
https://ria.ru/20220320/stoltenberg-1779150334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:44 23.03.2022 (обновлено: 12:37 23.03.2022)
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с Россией