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Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/nato-1779595074.html
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину
Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:44
2022-03-23T12:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Глава МИД напомнил, что о необходимости отправить контингент постоянно заявляют представители Польши.Он не исключил, что Варшава хотела бы разместить миротворцев на западе Украины, затем открыть штаб-квартиру во Львове и таким образом закрепиться на территории соседней страны.Такое уже было в прошлом, заключил Лавров.
https://ria.ru/20220320/stoltenberg-1779150334.html
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в мире, нато, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:44 23.03.2022 (обновлено: 12:37 23.03.2022)
 
Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину

Лавров: отправка миротворцев НАТО на Украину приведет к прямому столкновению с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студенческо-преподавательским составом МГИМО - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.
Глава МИД напомнил, что о необходимости отправить контингент постоянно заявляют представители Польши.
"Надеюсь они понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то, что хотели избежать, а говорили, что его не должно состояться в принципе", — сказал Лавров.
Он не исключил, что Варшава хотела бы разместить миротворцев на западе Украины, затем открыть штаб-квартиру во Львове и таким образом закрепиться на территории соседней страны.
Такое уже было в прошлом, заключил Лавров.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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