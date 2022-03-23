https://ria.ru/20220323/nato-1779595074.html

Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину

Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев НАТО на Украину

Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:44

2022-03-23T11:44

2022-03-23T12:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779597812_0:347:3024:2048_1920x0_80_0_0_c6667b27f22600c0eb182377b8482470.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Размещение миротворцев НАТО на Украине приведет к прямому столкновению российской армии и сил альянса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.Глава МИД напомнил, что о необходимости отправить контингент постоянно заявляют представители Польши.Он не исключил, что Варшава хотела бы разместить миротворцев на западе Украины, затем открыть штаб-квартиру во Львове и таким образом закрепиться на территории соседней страны.Такое уже было в прошлом, заключил Лавров.

https://ria.ru/20220320/stoltenberg-1779150334.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр