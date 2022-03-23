https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779752131.html

ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку

ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022

ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку

Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:30

2022-03-23T21:30

2022-03-23T22:15

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

эльвира набиуллина

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, заявило, что после начала спецоперации на Украине Набиуллина якобы хотела уйти в отставку, но это решение не поддержал Владимир Путин."Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", - сказал регулятор.

https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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Севастиан Котов

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, владимир путин