https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779752131.html
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:30
2022-03-23T21:30
2022-03-23T22:15
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, заявило, что после начала спецоперации на Украине Набиуллина якобы хотела уйти в отставку, но это решение не поддержал Владимир Путин."Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", - сказал регулятор.
https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, владимир путин
21:30 23.03.2022 (обновлено: 22:15 23.03.2022)
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку