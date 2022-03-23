Рейтинг@Mail.ru
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779752131.html
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку
Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:30
2022-03-23T22:15
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
эльвира набиуллина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_ca0300a0f14c9be1c51342ea222a4cd8.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ.Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, заявило, что после начала спецоперации на Украине Набиуллина якобы хотела уйти в отставку, но это решение не поддержал Владимир Путин."Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", - сказал регулятор.
https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775627397_210:0:2039:1372_1920x0_80_0_0_12d6a586a778990ac7ffe054f6e4ad45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина, владимир путин
21:30 23.03.2022 (обновлено: 22:15 23.03.2022)
 
ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку

ЦБ опроверг сообщения, что Набиуллина якобы хотела уйти в отставку

© РИА Новости / ЦБ РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / ЦБ РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Сообщения о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина собиралась покинуть пост, не соответствует действительности, заявили в ЦБ.
Ранее агентство Блумберг, ссылаясь на источники, заявило, что после начала спецоперации на Украине Набиуллина якобы хотела уйти в отставку, но это решение не поддержал Владимир Путин.
"Информация агентства Блумберг не соответствует действительности", - сказал регулятор.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
Вчера, 20:51
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира НабиуллинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала