12:30 23.03.2022 (обновлено: 12:56 23.03.2022)
В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества
МВД сообщило о резком сокращении числа интернет-мошенничества с началом спецоперации
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
МОСКВА, 23 мар, РИА Новости. С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.
В целом, с начала года уровень этой преступности вышел на "стабильный уровень" - рост 4% год к году, но затем резко пошел на убыль, указал Баранов.
"Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95-97%", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы.
По его словам, около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины.
Со дня начала спецоперации, 24 февраля, и по конец месяца таких мошенничеств в Москве не было зарегистрировано вообще.