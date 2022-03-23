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В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества - РИА Новости, 23.03.2022
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В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества
В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества - РИА Новости, 23.03.2022
В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества
С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:30
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общество
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 мар, РИА Новости. С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.В целом, с начала года уровень этой преступности вышел на "стабильный уровень" - рост 4% год к году, но затем резко пошел на убыль, указал Баранов.По его словам, около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины.Со дня начала спецоперации, 24 февраля, и по конец месяца таких мошенничеств в Москве не было зарегистрировано вообще.
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общество, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
12:30 23.03.2022 (обновлено: 12:56 23.03.2022)
 
В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества

МВД сообщило о резком сокращении числа интернет-мошенничества с началом спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации
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МОСКВА, 23 мар, РИА Новости. С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.
В целом, с начала года уровень этой преступности вышел на "стабильный уровень" - рост 4% год к году, но затем резко пошел на убыль, указал Баранов.
"Хочу отметить, что с начала проведения военной специальной на территории республики Украина рост, вернее, отсутствие регистрации по таким видам преступлений (дистанционные мошенничества), можно сказать, 95-97%", - сказал Баранов во время заседания Мосгордумы.
По его словам, около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины.
Со дня начала спецоперации, 24 февраля, и по конец месяца таких мошенничеств в Москве не было зарегистрировано вообще.
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