https://ria.ru/20220323/mvd-1779606035.html

В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества

В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества - РИА Новости, 23.03.2022

В МВД сообщили о резком сокращении числа интернет-мошенничества

С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:30

2022-03-23T12:56

общество

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 мар, РИА Новости. С начала российской спецоперации на Украине в Москве число случаев интернет-мошенничества резко сократилось, констатировал в среду начальник столичной полиции Олег Баранов.В целом, с начала года уровень этой преступности вышел на "стабильный уровень" - рост 4% год к году, но затем резко пошел на убыль, указал Баранов.По его словам, около 80% интернет-мошенничеств шли с Украины.Со дня начала спецоперации, 24 февраля, и по конец месяца таких мошенничеств в Москве не было зарегистрировано вообще.

https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779430994.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии