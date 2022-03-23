https://ria.ru/20220323/mvd-1779563593.html

Омич убил хозяйку квартиры, не пожелав платить за аренду

Омич убил хозяйку квартиры, не пожелав платить за аренду - РИА Новости, 23.03.2022

Омич убил хозяйку квартиры, не пожелав платить за аренду

Юноша в Омске зарезал хозяйку квартиры, потребовавшую оплатить аренду, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Омской области. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:01

2022-03-23T09:01

2022-03-23T09:01

происшествия

жилье

богдан хмельницкий

светлый

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ОМСК, 23 мар - РИА Новости. Юноша в Омске зарезал хозяйку квартиры, потребовавшую оплатить аренду, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Омской области.Убитую 52-летнюю женщину 21 марта обнаружил в квартире на улице Богдана Хмельницкого ее супруг. Жилплощадь сдавалась посуточно. Полицейские выяснили, что ей нанесли удар в спину кухонным ножом, который был обнаружен там же."Накануне вечером молодой человек, арендовавший квартиру, должен был рассчитаться с хозяйкой, но не сделал этого. В день убийства фигурант планировал покинуть квартиру погибшей, не рассчитываясь за аренду, но хозяйка успела застать его в жилище и стала требовать деньги. Тогда он взял кухонный нож и нанес женщине один удар в спину, пока она отвернулась, чтобы прибрать разбросанные вещи. После этого похитил из ее сумочки две пары беспроводных наушников, наличность в сумме 400 рублей и две банковские карты, которыми впоследствии рассчитался в нескольких магазинах города на 800 рублей", - сказали в пресс-службе ведомства.Выяснилось, что 20-летний подозреваемый приехал из поселка Светлый и жил в Омске из-за конфликта с матерью, снимая жилье посуточно. Уже на следующий день он был задержан в другой съемной квартире неподалеку от места преступления.Парень заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20220321/pokushenie-1779262956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, жилье, богдан хмельницкий, светлый