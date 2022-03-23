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Мурашко призвал не делать запасы лекарств - РИА Новости, 23.03.2022
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Мурашко призвал не делать запасы лекарств
Мурашко призвал не делать запасы лекарств - РИА Новости, 23.03.2022
Мурашко призвал не делать запасы лекарств
Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:21
2022-03-23T16:32
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."У производителей и дистрибьюторов проблем с производством (лекарств - ред.) и запасами нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам Мурашко, во вторник прошла встреча с поставщиками, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
16:21 23.03.2022 (обновлено: 16:32 23.03.2022)
 
Мурашко призвал не делать запасы лекарств

Глава Минздрава Мурашко призвал не делать запасы лекарств

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупательница в аптеке
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупательница в аптеке
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"У производителей и дистрибьюторов проблем с производством (лекарств - ред.) и запасами нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам Мурашко, во вторник прошла встреча с поставщиками, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 18:43
Росздравнадзор заявил о снижении ажиотажного спроса на лекарства
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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