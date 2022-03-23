https://ria.ru/20220323/murashko-1779670499.html
Мурашко призвал не делать запасы лекарств
Мурашко призвал не делать запасы лекарств - РИА Новости, 23.03.2022
Мурашко призвал не делать запасы лекарств
Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:21
2022-03-23T16:21
2022-03-23T16:32
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."У производителей и дистрибьюторов проблем с производством (лекарств - ред.) и запасами нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам Мурашко, во вторник прошла встреча с поставщиками, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.
https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779511425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
16:21 23.03.2022 (обновлено: 16:32 23.03.2022)
Мурашко призвал не делать запасы лекарств
Глава Минздрава Мурашко призвал не делать запасы лекарств