https://ria.ru/20220323/murashko-1779670499.html

Мурашко призвал не делать запасы лекарств

Мурашко призвал не делать запасы лекарств - РИА Новости, 23.03.2022

Мурашко призвал не делать запасы лекарств

Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:21

2022-03-23T16:21

2022-03-23T16:32

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михаил мурашко

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россиянам не нужно делать запасы лекарственных препаратов, у производителей и дистрибьюторов проблем с производством и запасами лекарств нет, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."У производителей и дистрибьюторов проблем с производством (лекарств - ред.) и запасами нет, в настоящее время лекарственные препараты в полном объеме поставляются в лечебные сети, делать запасы не нужно", - сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По словам Мурашко, во вторник прошла встреча с поставщиками, которые отмечают, что уже сегодня потребление возвращается к объемам марта прошлого года.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779511425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия