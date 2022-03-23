https://ria.ru/20220323/mishustin-1779658107.html

Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций

Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022

Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций

Власти РФ в условиях санкций помогают авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:50

2022-03-23T15:50

2022-03-23T15:50

экономика

россия

санкции в отношении россии

правительство рф

михаил мишустин

новости - туризм

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ в условиях санкций помогают авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании у президента РФ Владимира Путина он отметил, что в текущих условиях с большими трудностями столкнулись российские авиакомпании."Благодаря подписанному Вами закону о регистрации прав на иностранные самолеты, была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях. Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо", - сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что все шаги выполняются строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе, и международного."Ну и конечно, наша главная задача - обеспечить надлежащую безопасность полетов. Это превыше всего", - сказал он.Глава правительства добавил, что в российский регистр уже переведены сотни самолетов, больше половины всего флота. Для скорейшей нормализации ситуации в этой сфере правительство приняло два постановления, упростив процедуру регистрации судов в российском госреестре и сократив срок ее проведения, а также установив на текущий год особый режим исполнения договоров лизинга авиатехники, заключенных с иностранными компаниями, отметил Мишустин."Возврат владельцам таких воздушных судов и авиационных двигателей будет ограничен. При этом за их техническое обслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики. Делать они это будут в соответствии с международными стандартами", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, санкции в отношении россии, правительство рф, михаил мишустин, новости - туризм