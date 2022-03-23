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Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022
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Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций
Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций
Власти РФ в условиях санкций помогают авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:50
2022-03-23T15:50
экономика
россия
санкции в отношении россии
правительство рф
михаил мишустин
новости - туризм
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ в условиях санкций помогают авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании у президента РФ Владимира Путина он отметил, что в текущих условиях с большими трудностями столкнулись российские авиакомпании."Благодаря подписанному Вами закону о регистрации прав на иностранные самолеты, была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях. Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо", - сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что все шаги выполняются строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе, и международного."Ну и конечно, наша главная задача - обеспечить надлежащую безопасность полетов. Это превыше всего", - сказал он.Глава правительства добавил, что в российский регистр уже переведены сотни самолетов, больше половины всего флота. Для скорейшей нормализации ситуации в этой сфере правительство приняло два постановления, упростив процедуру регистрации судов в российском госреестре и сократив срок ее проведения, а также установив на текущий год особый режим исполнения договоров лизинга авиатехники, заключенных с иностранными компаниями, отметил Мишустин."Возврат владельцам таких воздушных судов и авиационных двигателей будет ограничен. При этом за их техническое обслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики. Делать они это будут в соответствии с международными стандартами", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, правительство рф, михаил мишустин, новости - туризм
15:50 23.03.2022
 
Мишустин рассказал о помощи авиакомпаниям в условиях санкций

Мишустин: в условиях санкций помогаем авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти РФ в условиях санкций помогают авиакомпаниям сохранить воздушные суда и вернуть их, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он отметил, что в текущих условиях с большими трудностями столкнулись российские авиакомпании.
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"Благодаря подписанному Вами закону о регистрации прав на иностранные самолеты, была обеспечена возможность продолжить их использование на внутренних линиях. Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов. Принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо", - сказал премьер.
Мишустин подчеркнул, что все шаги выполняются строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе, и международного.
"Ну и конечно, наша главная задача - обеспечить надлежащую безопасность полетов. Это превыше всего", - сказал он.
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Глава правительства добавил, что в российский регистр уже переведены сотни самолетов, больше половины всего флота. Для скорейшей нормализации ситуации в этой сфере правительство приняло два постановления, упростив процедуру регистрации судов в российском госреестре и сократив срок ее проведения, а также установив на текущий год особый режим исполнения договоров лизинга авиатехники, заключенных с иностранными компаниями, отметил Мишустин.
"Возврат владельцам таких воздушных судов и авиационных двигателей будет ограничен. При этом за их техническое обслуживание и ремонт станут отвечать российские перевозчики. Делать они это будут в соответствии с международными стандартами", - сказал премьер.
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииПравительство РФМихаил МишустинНовости - Туризм
 
 
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