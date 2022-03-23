https://ria.ru/20220323/minselkhoz-1779662050.html

Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях

Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях - РИА Новости, 23.03.2022

Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях

Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:01

2022-03-23T16:01

2022-03-23T16:01

экономика

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на ситуацию."Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательно следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом смысле у нас достаточно большая, здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - сообщил Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20220318/produkty-1778832359.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев