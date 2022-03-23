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Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях - РИА Новости, 23.03.2022
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Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях - РИА Новости, 23.03.2022
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях
Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:01
2022-03-23T16:01
экономика
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на ситуацию."Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательно следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом смысле у нас достаточно большая, здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - сообщил Путин в ходе совещания.
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экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
16:01 23.03.2022
 
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях

Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговле для оперативного реагирования

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
Покупатели в гипермаркете Ашан в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Покупатели в гипермаркете "Ашан" в Новосибирске
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на ситуацию.
"Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательно следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом смысле у нас достаточно большая, здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - сообщил Путин в ходе совещания.
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ЭкономикаВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
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