https://ria.ru/20220323/minselkhoz-1779662050.html
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях - РИА Новости, 23.03.2022
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях
Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:01
2022-03-23T16:01
2022-03-23T16:01
экономика
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву следить за ситуацией в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на ситуацию."Надеюсь, что вы вместе с коллегами в регионах будете внимательно следить за тем, как складывается ситуация в торговых сетях, чтобы оперативно реагировать на происходящие события. Степень надежности в этом смысле у нас достаточно большая, здесь главное, чтобы не было логистических проблем и была своевременная оперативная реакция", - сообщил Путин в ходе совещания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговых сетях
Путин поручил Минсельхозу следить за ситуацией в торговле для оперативного реагирования