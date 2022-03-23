https://ria.ru/20220323/mid-1779748508.html

МИД вручил американскому дипломату ноту протеста

МИД вручил американскому дипломату ноту протеста - РИА Новости, 23.03.2022

МИД вручил американскому дипломату ноту протеста

МИД России вручил американскому дипломату ноту со списком выдворяемых из страны сотрудников посольства в ответ на действия Вашингтона, сообщили в министерстве. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:01

2022-03-23T21:01

2022-03-23T21:54

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. МИД России вручил американскому дипломату ноту со списком выдворяемых из страны сотрудников посольства в ответ на действия Вашингтона, сообщили в министерстве."Вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных "persona non grata", в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН", — отметили в ведомстве.Там также подчеркнули, что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол в Вашинтоне Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220322/razryv-1779383654.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, россия, вашингтон (город), в мире, москва