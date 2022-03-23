https://ria.ru/20220323/mid-1779614987.html
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД
Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:04
2022-03-23T13:04
2022-03-23T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
россия
европа
украина
роснефть
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью Politico заявил о "первой в мире IT-армии", созданной в стране после начала военной спецоперации РФ.По ее словам, основная разница с "солдатами удачи из мира материального" – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за "тридевять земель" и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с "проявлениями демилитаризации Украины"."А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности", - добавила она.Захарова отметила, что Киев не стесняется обозначать цели – нанесение атак по связанной с Россией "социально значимой" цифровой инфраструктуре, то есть, по больницам, роддомам, атомным энергостанциям."Еще прямым текстом приветствуется взлом аккаунтов крупных российских компаний. Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм", - отметила она, добавив, что после заявления о создании Украиной IT-армии на дочерние структуры ПАО "Роснефть" в Германии была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака.Она подчеркнула, что в результате были созданы серьезные риски для операционной деятельности компании, под угрозой оказалось функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов на фоне удорожания бензина и дизтоплива в Европе. Почему-то власти ФРГ на время позабыли о благородной миссии, которую выполняли нападавшие, и подключили свои правоохранительные структуры к их активному поиску, добавила Захарова.В этой связи официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в том, что он делает ставку на "какую-то темную силу", опираясь на антипринцип "цель оправдывает средства"."Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем", - добавила Захарова, отметив, что "300 тысяч... кибертеррористов" сами собой не расформируются."Вот так создаётся кибер-игил"*, - подытожила она.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html
https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html
россия
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, европа, украина, роснефть, признание днр и лнр в россии
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: Украина создает "кибер-игил" и поощряет интернет-терроризм
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью Politico заявил о "первой в мире IT-армии", созданной в стране после начала военной спецоперации РФ.
"В рядах нового диджитал-формирования будут рады видеть самых отъявленных хакеров, цифровых преступников и прочий киберсброд со всего света", - написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, основная разница с "солдатами удачи из мира материального" – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за "тридевять земель" и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с "проявлениями демилитаризации Украины".
"А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности", - добавила она.
Захарова отметила, что Киев
не стесняется обозначать цели – нанесение атак по связанной с Россией
"социально значимой" цифровой инфраструктуре, то есть, по больницам, роддомам, атомным энергостанциям.
"Еще прямым текстом приветствуется взлом аккаунтов крупных российских компаний. Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм", - отметила она, добавив, что после заявления о создании Украиной
IT-армии на дочерние структуры ПАО "Роснефть
" в Германии
была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака.
Она подчеркнула, что в результате были созданы серьезные риски для операционной деятельности компании, под угрозой оказалось функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов на фоне удорожания бензина и дизтоплива в Европе
. Почему-то власти ФРГ на время позабыли о благородной миссии, которую выполняли нападавшие, и подключили свои правоохранительные структуры к их активному поиску, добавила Захарова.
В этой связи официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в том, что он делает ставку на "какую-то темную силу", опираясь на антипринцип "цель оправдывает средства".
"Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем", - добавила Захарова, отметив, что "300 тысяч... кибертеррористов" сами собой не расформируются.
"Вот так создаётся кибер-игил"*, - подытожила она.
* Запрещенная в России террористическая организация