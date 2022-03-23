https://ria.ru/20220323/mid-1779614987.html

Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД

Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022

Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД

Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:04

2022-03-23T13:04

2022-03-23T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью Politico заявил о "первой в мире IT-армии", созданной в стране после начала военной спецоперации РФ.По ее словам, основная разница с "солдатами удачи из мира материального" – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за "тридевять земель" и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с "проявлениями демилитаризации Украины"."А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности", - добавила она.Захарова отметила, что Киев не стесняется обозначать цели – нанесение атак по связанной с Россией "социально значимой" цифровой инфраструктуре, то есть, по больницам, роддомам, атомным энергостанциям."Еще прямым текстом приветствуется взлом аккаунтов крупных российских компаний. Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм", - отметила она, добавив, что после заявления о создании Украиной IT-армии на дочерние структуры ПАО "Роснефть" в Германии была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака.Она подчеркнула, что в результате были созданы серьезные риски для операционной деятельности компании, под угрозой оказалось функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов на фоне удорожания бензина и дизтоплива в Европе. Почему-то власти ФРГ на время позабыли о благородной миссии, которую выполняли нападавшие, и подключили свои правоохранительные структуры к их активному поиску, добавила Захарова.В этой связи официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в том, что он делает ставку на "какую-то темную силу", опираясь на антипринцип "цель оправдывает средства"."Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем", - добавила Захарова, отметив, что "300 тысяч... кибертеррористов" сами собой не расформируются."Вот так создаётся кибер-игил"*, - подытожила она.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220323/ssha-1779553708.html

https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, технологии, россия, европа, украина, роснефть, признание днр и лнр в россии