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Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
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Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД - РИА Новости, 23.03.2022
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД
Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:04
2022-03-23T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
технологии
россия
европа
украина
роснефть
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью Politico заявил о "первой в мире IT-армии", созданной в стране после начала военной спецоперации РФ.По ее словам, основная разница с "солдатами удачи из мира материального" – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за "тридевять земель" и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с "проявлениями демилитаризации Украины"."А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности", - добавила она.Захарова отметила, что Киев не стесняется обозначать цели – нанесение атак по связанной с Россией "социально значимой" цифровой инфраструктуре, то есть, по больницам, роддомам, атомным энергостанциям."Еще прямым текстом приветствуется взлом аккаунтов крупных российских компаний. Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм", - отметила она, добавив, что после заявления о создании Украиной IT-армии на дочерние структуры ПАО "Роснефть" в Германии была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака.Она подчеркнула, что в результате были созданы серьезные риски для операционной деятельности компании, под угрозой оказалось функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов на фоне удорожания бензина и дизтоплива в Европе. Почему-то власти ФРГ на время позабыли о благородной миссии, которую выполняли нападавшие, и подключили свои правоохранительные структуры к их активному поиску, добавила Захарова.В этой связи официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в том, что он делает ставку на "какую-то темную силу", опираясь на антипринцип "цель оправдывает средства"."Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем", - добавила Захарова, отметив, что "300 тысяч... кибертеррористов" сами собой не расформируются."Вот так создаётся кибер-игил"*, - подытожила она.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, технологии, россия, европа, украина, роснефть, признание днр и лнр в россии
13:04 23.03.2022
 
Украина создает "кибер-игил"* и поощряет интернет-терроризм, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: Украина создает "кибер-игил" и поощряет интернет-терроризм

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина создает "кибер-игил"*, поощряет интернет-терроризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью Politico заявил о "первой в мире IT-армии", созданной в стране после начала военной спецоперации РФ.

"В рядах нового диджитал-формирования будут рады видеть самых отъявленных хакеров, цифровых преступников и прочий киберсброд со всего света", - написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, основная разница с "солдатами удачи из мира материального" – у "бойцов виртуального фронта" нет необходимости ехать за "тридевять земель" и подвергать себя риску непосредственно столкнуться с "проявлениями демилитаризации Украины".
"А тут – сидишь себе в уютном креслице и делаешь то, за что еще вчера обязательно привлекли бы к уголовной ответственности", - добавила она.
Захарова отметила, что Киев не стесняется обозначать цели – нанесение атак по связанной с Россией "социально значимой" цифровой инфраструктуре, то есть, по больницам, роддомам, атомным энергостанциям.
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"Еще прямым текстом приветствуется взлом аккаунтов крупных российских компаний. Проще говоря, Киев открыто благословляет своих будущих подопечных на интернет-терроризм", - отметила она, добавив, что после заявления о создании Украиной IT-армии на дочерние структуры ПАО "Роснефть" в Германии была совершена самая интенсивная за все время с начала спецоперации на Украине кибератака.
Она подчеркнула, что в результате были созданы серьезные риски для операционной деятельности компании, под угрозой оказалось функционирование местных нефтеперерабатывающих заводов на фоне удорожания бензина и дизтоплива в Европе. Почему-то власти ФРГ на время позабыли о благородной миссии, которую выполняли нападавшие, и подключили свои правоохранительные структуры к их активному поиску, добавила Захарова.
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В этой связи официальный представитель МИД РФ обвинила Запад в том, что он делает ставку на "какую-то темную силу", опираясь на антипринцип "цель оправдывает средства".
"Выдавая карт-бланш параноидальному киевскому режиму на вызволение все новых и новых джиннов из бутылок, его патроны едва ли отдают себе отчет, с чем им придется иметь дело уже в самом ближайшем будущем", - добавила Захарова, отметив, что "300 тысяч... кибертеррористов" сами собой не расформируются.
"Вот так создаётся кибер-игил"*, - подытожила она.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреТехнологииРоссияЕвропаУкраинаРоснефтьПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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