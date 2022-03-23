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Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками - РИА Новости, 23.03.2022
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Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками
Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками - РИА Новости, 23.03.2022
Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками
Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:06
2022-03-23T09:06
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
сша
луганская народная республика
мария захарова
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (представители Украины – ред.) никогда не вели эти переговоры сами", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".По ее словам, у Украины "всегда были методички" США, которые через Киев транслируют свои интересы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340500.html
https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, сша, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
09:06 23.03.2022
 
Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками

Представитель МИД Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (представители Украины – ред.) никогда не вели эти переговоры сами", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 19:51Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США направят на Украину тайно закупленные советские средства ПВО, пишут СМИ
По ее словам, у Украины "всегда были методички" США, которые через Киев транслируют свои интересы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В конгрессе США призвали не помогать Украине из-за нацистов
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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