https://ria.ru/20220323/metodichki-1779564469.html

Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками

Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками - РИА Новости, 23.03.2022

Захарова заявила, что Украина руководствуется американскими методичками

Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:06

2022-03-23T09:06

2022-03-23T09:06

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

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сша

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мария захарова

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина не ведет переговоры сама, а руководствуется методичками США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они (представители Украины – ред.) никогда не вели эти переговоры сами", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".По ее словам, у Украины "всегда были методички" США, которые через Киев транслируют свои интересы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779340500.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779242363.html

донецкая народная республика

россия

сша

луганская народная республика

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, сша, луганская народная республика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина