https://ria.ru/20220323/mer-1779751782.html

Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ

Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022

Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ

Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уехал из города, "поскольку там нет связи". РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T21:29

2022-03-23T21:29

2022-03-23T23:23

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уехал из города, "поскольку там нет связи"."Как объяснил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Там утверждается, что он поддерживает контакт с военными и властями.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

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донецкая народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь