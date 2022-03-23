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Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/mer-1779751782.html
Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ
Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.03.2022
Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уехал из города, "поскольку там нет связи". РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:29
2022-03-23T23:23
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уехал из города, "поскольку там нет связи"."Как объяснил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Там утверждается, что он поддерживает контакт с военными и властями.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
21:29 23.03.2022 (обновлено: 23:23 23.03.2022)
 
Мэр Мариуполя покинул город, сообщили СМИ

"Страна.ua": мэр Мариуполя Бойченко покинул город "из-за отсутствия связи"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид на окраину Мариуполя
Вид на окраину Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Вид на окраину Мариуполя
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что мэр города Мариуполь Вадим Бойченко уехал из города, "поскольку там нет связи".
"Как объяснил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, Бойченко покинул город, поскольку там нет связи", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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