https://ria.ru/20220323/melnikov-1779668351.html

Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта

Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта - РИА Новости, 23.03.2022

Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта

Прощание с Виталием Мельниковым состоится 25 марта, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:17

2022-03-23T16:17

2022-03-23T16:26

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Прощание с Виталием Мельниковым состоится 25 марта, сообщает киностудия "Ленфильм".Виталий Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.Виталий Мельников (родился 1 мая 1928 года) — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. По окончании ВГИКа в 1952 году он снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на "Ленфильме", где были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана", "Отпуск в сентябре" и другие.

https://ria.ru/20220322/melnikov-1779510584.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ленфильм, вгик, виталий мельников