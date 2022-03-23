https://ria.ru/20220323/melnikov-1779668351.html
Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта
Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта - РИА Новости, 23.03.2022
Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта
Прощание с Виталием Мельниковым состоится 25 марта, сообщает киностудия "Ленфильм". РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:17
2022-03-23T16:17
2022-03-23T16:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Прощание с Виталием Мельниковым состоится 25 марта, сообщает киностудия "Ленфильм".Виталий Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.Виталий Мельников (родился 1 мая 1928 года) — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. По окончании ВГИКа в 1952 году он снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на "Ленфильме", где были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана", "Отпуск в сентябре" и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ленфильм, вгик, виталий мельников
16:17 23.03.2022 (обновлено: 16:26 23.03.2022)
Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта
Прощание с режиссером Виталием Мельниковым состоится 25 марта в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Прощание с Виталием Мельниковым состоится 25 марта, сообщает киностудия "Ленфильм".
"В 12.00 — отпевание в Князь-Владимирском соборе, похороны — на Комаровском кладбище", — говорится в заявлении.
Виталий Мельников скончался 21 марта на 94-м году жизни.
Виталий Мельников (родился 1 мая 1928 года) — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. По окончании ВГИКа в 1952 году он снял ряд документальных фильмов на Ленинградской киностудии научно-популярных фильмов. Более полувека Мельников работал на "Ленфильме", где были созданы его легендарные ленты, вошедшие в золотой фонд российского кино: "Начальник Чукотки", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Старший сын", "Выйти замуж за капитана", "Отпуск в сентябре" и другие.