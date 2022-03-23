https://ria.ru/20220323/mars-1779550453.html
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к научной миссии на Марс
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к научной миссии на Марс - РИА Новости, 23.03.2022
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к научной миссии на Марс
России для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа, так как к моменту пуска закончится ресурс наземного хранения оборудования... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T03:39
2022-03-23T03:39
2022-03-23T03:39
наука
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земля
россия
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. России для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа, так как к моменту пуска закончится ресурс наземного хранения оборудования платформы "Казачок", построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.Он отметил, что сейчас посадочная платформа "Казачок" находится в Европе, а вернуть ее на территорию России невозможно в связи с отсутствием авиасообщения.Ранее Европейское космическое агентство сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.Изначально предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М" все равно отправят на космодром Байконур и используют в дальнейшем для запуска в интересах Российской Федерации.Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА, а запуск возможен не ранее 2026 года.Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin.Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/oneweb-1779007007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, россия, дмитрий рогозин, роскосмос
В "Роскосмосе" рассказали о подготовке к научной миссии на Марс
Российские специалисты изготовят новую посадочную платформу для научной миссии на Марс
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. России для реализации научной миссии на Марс потребуется новая посадочная платформа, так как к моменту пуска закончится ресурс наземного хранения оборудования платформы "Казачок", построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.
"Изготовление новой посадочной платформы потребуется в связи с тем, что к следующей миссии (полету) большая часть агрегатов и приборов выработает свой ресурс наземного хранения", - сказал Струговец.
Он отметил, что сейчас посадочная платформа "Казачок" находится в Европе
, а вернуть ее на территорию России
невозможно в связи с отсутствием авиасообщения.
Ранее Европейское космическое агентство
сообщило в невозможности дальнейшего сотрудничества с "Роскосмосом
" по миссии ExoMars. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
, в свою очередь, заявил, что Россия самостоятельно проведет миссию на Марс
, хоть её подготовка и затянется на несколько лет.
Для этого, по его словам, российские специалисты "воспроизведут" посадочный модуль, для них это "не представляет труда". Кроме того, Рогозин сообщал, что собственного марсохода у новой российской миссии не будет, так как в нем нет необходимости, а посадочная платформа сама по себе является самостоятельной научно-исследовательской станцией.
Изначально предназначавшуюся для старта ExoMars-2022 ракету "Протон-М"
все равно отправят на космодром Байконур
и используют в дальнейшем для запуска в интересах Российской Федерации.
Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что ведомство теперь рассматривает в качестве партнера по марсианской миссии НАСА
, а запуск возможен не ранее 2026 года.
Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars переносился несколько раз – сначала с 2018 на 2020 год, а затем из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли
удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). Российская посадочная платформа "Казачок" должна была доставить на Красную Планету европейский марсоход Rosalind Franklin.
Запуск должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.