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В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779579196.html
В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие
В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие - РИА Новости, 23.03.2022
В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие
Командир киевского полка территориальной обороны националистического "Азова" Владислав Соболевский в среду призвал западных дипломатов привезти в Мариуполь... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:45
2022-03-23T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
донецкая народная республика
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Командир киевского полка территориальной обороны националистического "Азова" Владислав Соболевский в среду призвал западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие и вступить в ряды формирования. По его словам, украинским войскам в Мариуполе сейчас тяжело, нужно дипломатическое давление со стороны тех стран, "которые так заботились об Украине"."(Президент США Джо) Байден, наши партнеры из Британии, Евросоюз, НАТО – у всех на устах должен быть Мариуполь. Не только министр иностранных дел Греции (Никос Дендиас) должен поехать туда с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и стать в ряды полка "Азов", - сказал Соболевский в эфире телеканала "Украина 24".Полк теробороны "Азов" организован в Киеве при содействии партии "Национальный корпус", созданной при участии ветеранов полка "Азов"."Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации.Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области. По данным Минобороны, боевики "Азова" удерживают мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже – международные террористы.Глава ДНР Денис Пушилин 5 марта заявил, что боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Народная милиция ДНР 6 марта сообщила о данных по минированию боевиками "Азова" жилых домов в центре Мариуполя - установлено около 10 тысяч мин. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом"."Азов" использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220318/azovtsy-1778941302.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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украина
мариуполь
донецкая народная республика
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в мире, украина, мариуполь, донецкая народная республика, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
10:45 23.03.2022 (обновлено: 10:46 23.03.2022)
 
В "Азове" призвали западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие

Представитель "Азова" Соболевский призвал западных дипломатов вступить в полк в Мариуполе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мариуполь
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Командир киевского полка территориальной обороны националистического "Азова" Владислав Соболевский в среду призвал западных дипломатов привезти в Мариуполь оружие и вступить в ряды формирования. По его словам, украинским войскам в Мариуполе сейчас тяжело, нужно дипломатическое давление со стороны тех стран, "которые так заботились об Украине".
"(Президент США Джо) Байден, наши партнеры из Британии, Евросоюз, НАТО – у всех на устах должен быть Мариуполь. Не только министр иностранных дел Греции (Никос Дендиас) должен поехать туда с гумконвоем. Все туда должны поехать. И не просто забрать оттуда местных, а завезти туда оружие, боеприпасы и стать в ряды полка "Азов", - сказал Соболевский в эфире телеканала "Украина 24".
Это маньяки, люди-маньяки – жительница Мариуполя о батальоне Азов - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 20:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительницы Мариуполя рассказали о бесчинствах боевиков "Азова"
Полк теробороны "Азов" организован в Киеве при содействии партии "Национальный корпус", созданной при участии ветеранов полка "Азов".
"Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. По заявлению ведомства, следствию поименно известен и ряд наемников, вступивших в эти организации.
Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в Донецкой области. По данным Минобороны, боевики "Азова" удерживают мирных граждан в Мариуполе, используя их в качестве "живого щита". Как отмечают эксперты, эту тактику использовали подразделения СС в гитлеровской Германии, а позже – международные террористы.
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
Глава ДНР Денис Пушилин 5 марта заявил, что боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе на бульваре Меотиды, под завалами в подвале оказалось до 200 человек, в том числе женщины и дети. Народная милиция ДНР 6 марта сообщила о данных по минированию боевиками "Азова" жилых домов в центре Мариуполя - установлено около 10 тысяч мин. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом".
"Азов" использует нацистскую символику. На эмблеме батальона изображен "волчий крюк" - символ, изначально появившийся в гитлеровской Германии. В разных вариациях он присутствовал в символике боевых подразделений, в том числе танковой дивизии СС "Рейх".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольДонецкая Народная РеспубликаБатальон "Азов"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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