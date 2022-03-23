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В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/mariupol-1779574135.html
В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин
В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин - РИА Новости, 23.03.2022
В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин
Порядка 100-150 тысяч человек находятся в Мариуполе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, можно говорить лишь о... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:24
2022-03-23T10:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
мариуполь
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 100-150 тысяч человек находятся в Мариуполе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, можно говорить лишь о приблизительных цифрах. Это связано с нахождением людей в подвалах и эвакуации населения, которые носят несистемный характер."По нашим оценкам, 100-150 тысяч всего в Мариуполе еще находятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что силы ДНР продолжают продвигаться по Мариуполю.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
https://ria.ru/20220323/donbass-1779477622.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
10:24 23.03.2022
 
В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин оценил число оставшихся в Мариуполе людей в 100-150 тысяч

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 100-150 тысяч человек находятся в Мариуполе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, можно говорить лишь о приблизительных цифрах. Это связано с нахождением людей в подвалах и эвакуации населения, которые носят несистемный характер.
"По нашим оценкам, 100-150 тысяч всего в Мариуполе еще находятся", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что силы ДНР продолжают продвигаться по Мариуполю.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.
Люди прощаются возле автобуса во время эвакуации из Горловки в Россию - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
08:00
"Восемь лет по подвалам": судьбы людей, пострадавших от войны в Донбассе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольСитуация в ДНР и ЛНРДенис Пушилин
 
 
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