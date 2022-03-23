В Мариуполе остаются около 100-150 тысяч человек, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин оценил число оставшихся в Мариуполе людей в 100-150 тысяч
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Порядка 100-150 тысяч человек находятся в Мариуполе, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, можно говорить лишь о приблизительных цифрах. Это связано с нахождением людей в подвалах и эвакуации населения, которые носят несистемный характер.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.
С момента начала военной спецоперации на Украине 24 февраля Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.