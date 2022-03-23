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Глава российских лютеран прокомментировал свой отъезд из страны - РИА Новости, 23.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220323/lyuterane-1779591912.html
Глава российских лютеран прокомментировал свой отъезд из страны
Глава российских лютеран прокомментировал свой отъезд из страны - РИА Новости, 23.03.2022
Глава российских лютеран прокомментировал свой отъезд из страны
Глава Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР) архиепископ Дитрих Брауэр в беседе с РИА Новости рассказал, что выехал из России по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:34
2022-03-23T11:34
религия
украина
россия
германия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР) архиепископ Дитрих Брауэр в беседе с РИА Новости рассказал, что выехал из России по приглашению Евангелической церкви в Германии (ЕЦГ) для молитвы за мир и общения с верующими, посетовав, что "пресса многое интерпретирует на свой лад".Ранее пропст (глава церковной области) Центрального пропства и глава администрации ЕЛЦЕР Виктор Вебер сообщил РИА Новости, что Брауэр уехал из России в командировку. При этом сайт Евангелическо-лютеранской церкви в Вюртемберге, входящей в состав ЕЦГ, опубликовал интервью Дитриха Брауэра на немецком языке, котором Брауэр якобы отрицательно отвечает на вопрос о возможности возвращения в Россию в ближайшее время, а также заявляет, что "дистанцируется" от спецоперации РФ на Украине."Я поехал в Германию по приглашению Евангелической церкви Германии. Здесь есть возможность совместной молитвы за мир и общения с единоверцами. В Страстное время, время Великого поста это имеет особое значение. Я за скорейшее прекращение конфликта и утверждение устойчивого мира. К сожалению, пресса многое интерпретирует на свой лад", - сказал РИА Новости Дитрих Брауэр.Архиепископ в разговоре с РИА Новости отметил, что ему "пока неизвестно", насколько затянется его визит.18 марта Брауэр в Берлинском кафедральном соборе ЕЦГ принял участие в молитве за мир на Украине вместе с духовенством ЕЦГ, а также епископом Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Павлом Шварцем.
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украина, россия, германия
11:34 23.03.2022
 
Глава российских лютеран прокомментировал свой отъезд из страны

Глава российский лютеран об "отъезде из России": пресса все интерпретирует на свой лад

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр во время круглого стола
Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, архиепископ ЕЛЦР Дитрих Брауэр во время круглого стола - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Глава Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России (ЕЛЦЕР) архиепископ Дитрих Брауэр в беседе с РИА Новости рассказал, что выехал из России по приглашению Евангелической церкви в Германии (ЕЦГ) для молитвы за мир и общения с верующими, посетовав, что "пресса многое интерпретирует на свой лад".
Ранее пропст (глава церковной области) Центрального пропства и глава администрации ЕЛЦЕР Виктор Вебер сообщил РИА Новости, что Брауэр уехал из России в командировку. При этом сайт Евангелическо-лютеранской церкви в Вюртемберге, входящей в состав ЕЦГ, опубликовал интервью Дитриха Брауэра на немецком языке, котором Брауэр якобы отрицательно отвечает на вопрос о возможности возвращения в Россию в ближайшее время, а также заявляет, что "дистанцируется" от спецоперации РФ на Украине.
"Я поехал в Германию по приглашению Евангелической церкви Германии. Здесь есть возможность совместной молитвы за мир и общения с единоверцами. В Страстное время, время Великого поста это имеет особое значение. Я за скорейшее прекращение конфликта и утверждение устойчивого мира. К сожалению, пресса многое интерпретирует на свой лад", - сказал РИА Новости Дитрих Брауэр.
Архиепископ в разговоре с РИА Новости отметил, что ему "пока неизвестно", насколько затянется его визит.
18 марта Брауэр в Берлинском кафедральном соборе ЕЦГ принял участие в молитве за мир на Украине вместе с духовенством ЕЦГ, а также епископом Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Павлом Шварцем.
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