https://ria.ru/20220323/lnr-1779621495.html

Пенсионеры из ЛНР рассказали, как жилось при оккупации их села "Айдаром"

Пенсионеры из ЛНР рассказали, как жилось при оккупации их села "Айдаром" - РИА Новости, 23.03.2022

Пенсионеры из ЛНР рассказали, как жилось при оккупации их села "Айдаром"

Благодаря освобождению территорий ЛНР многие семьи, разделённые линией разграничения, смогли увидеть друг друга впервые за много лет. Жительница Луганска... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:22

2022-03-23T13:22

2022-03-23T13:57

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

луганск

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БОЛОТИННОЕ (ЛНР), 23 мар - РИА Новости. Благодаря освобождению территорий ЛНР многие семьи, разделённые линией разграничения, смогли увидеть друг друга впервые за много лет. Жительница Луганска Татьяна Казачкова смогла навестить своих пожилых родителей в селе Болотинное, где раньше базировался батальон "Айдар"."Мы не виделись уже два года. А раньше они приезжали на день-два", - рассказала Казачкова РИА Новости.Слишком часто ее родители приезжать не могли - им уже под 80 лет. Сама Татьяна тоже поехать к ним не могла - у неё в украинском паспорте были штампы ЛНР, с которыми не пропускали через КПВВ в станице Луганской.И даже созвониться Татьяна с родителями не могла: после отступления силовиков украинские сотовые сети перестали работать в этом районе. Около месяца Татьяна и ее родители попросту не знали, что происходит друг с другом. Оставалось только волноваться, переживать и надеяться.При первой же возможности Татьяна с 15-летней дочкой Алиной нашли транспорт и поехали в Болотинное. Найти родителей не составило труда: бабушка Вера Полковникова, как всегда, пасла коз. От неожиданности она начала плакать.Отцу Татьяны, Полковникову Александру, как днях как раз исполнилось 80 лет, приезд дочки и внучки для него - лучший подарок. Новостей накопилось на несколько часов разговоров."Натерпелись мы тут всякого", - призналась Вера Афанасьевна. Украинские силовики постоянно "шастали" через их огород - разглядывать в бинокль позиции Народной милиции ЛНР за рекой Северский Донец."Однажды я не выдержала, и сказала одному: шо ты тут высматриваешь? Ноги вашей там не будет", - сказала ему Полковникова, имея в виду территорию ЛНР. Разозленному силовику только и оставалось, что обозвать бабушку "сепаратисткой" и уйти.Соседство было беспокойным - силовики заминировали берег Донца, опасаясь внезапной атаки ЛНР. Правда, предупредили Полковниковых, чтобы не ходили туда с козами.Баловались наркотиками и алкоголем - вырвали в огороде у пенсионеров весь мак, а пьяными однажды перестреляли всех журавлей, в темноте перепутав их с ополченцами.Теперь можно надеяться, что все эти истории останутся в качестве баек для внуков и правнуков."Хотелось бы дожить до твоих детей и отдать тебя замуж", - сказала Вера Афанасьевна внучке Алине."Для нас главное, чтобы наступил мир", - добавил Александр Алексеевич. С родными они теперь будут видеться гораздо чаще.

https://ria.ru/20220319/aydar-1779061838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/aydar-1777909312.html

https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск