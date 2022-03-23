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Украинские войска выпустили 67 снарядов по территории ЛНР за сутки

Украинские войска выпустили 67 снарядов по территории ЛНР за сутки - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска выпустили 67 снарядов по территории ЛНР за сутки

Украинские войска за сутки выпустили по Луганской народной республике 67 снарядов из РСЗО "Ураган", арторудий калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:09

2022-03-23T10:09

2022-03-23T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили по Луганской народной республике 67 снарядов из РСЗО "Ураган", арторудий калибром 122 миллиметра и минометов калибром 120 миллиметров, сообщает Народная милиция республики."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 67 снарядов из РСЗО "УРАГАН", артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров по территории республики, под обстрелы попали районы четырех населенных пунктов республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 22 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивных систем залпового огня и 230 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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