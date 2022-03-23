https://ria.ru/20220323/lnr-1779557956.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска минувшей ночью обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:16

2022-03-23T07:16

2022-03-23T09:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Так, при обстреле населенного пункта Брянка повреждение получили газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадали здание колледжа и отделение МЧС.Кроме того, в 06:45 украинские подразделения выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда по населенному пункту Донецкий, разрушив жилой дом и повредив еще четыре строения.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220323/dokuchaevsk-1779552791.html

https://ria.ru/20220323/pervomaysk-1779557773.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия