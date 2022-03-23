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Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/lnr-1779557956.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
Украинские войска минувшей ночью обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:16
2022-03-23T09:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.Так, при обстреле населенного пункта Брянка повреждение получили газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадали здание колледжа и отделение МЧС.Кроме того, в 06:45 украинские подразделения выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда по населенному пункту Донецкий, разрушив жилой дом и повредив еще четыре строения.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220323/dokuchaevsk-1779552791.html
https://ria.ru/20220323/pervomaysk-1779557773.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
07:16 23.03.2022 (обновлено: 09:03 23.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта Луганской народной республики

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛНР
ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛНР
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ЛУГАНСК, 23 мар — РИА Новости. Украинские войска минувшей ночью обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

"По состоянию на 07:00 23 марта 2022 года: со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четырем населенным пунктам республики", — говорится в публикации.

Так, при обстреле населенного пункта Брянка повреждение получили газопровод, школа и три дома. В результате удара по Первомайску пострадали здание колледжа и отделение МЧС.
Кроме того, в 06:45 украинские подразделения выпустили четыре 152-миллиметровых снаряда по населенному пункту Донецкий, разрушив жилой дом и повредив еще четыре строения.
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По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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