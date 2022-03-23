https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z

В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z - РИА Новости, 23.03.2022

В Литве предложили запретить георгиевскую ленточку и букву Z

Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:01

2022-03-23T18:01

2022-03-23T18:08

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам, за их демонстрацию будет грозить штраф до 500 евро, сообщает агентство ELTA со ссылкой на авторов инициативы."Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ... российских вооруженных сил "Z" к нацистским и коммунистическим символам", - говорится в сообщении.Отмечается, что за их распространение, использование на собраниях и других массовых мероприятиях или иную демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро.Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220320/litva-1779125148.html

https://ria.ru/20220321/sanktsii-1779237685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, латвия, литва, украина