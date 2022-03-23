https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779648230.html
Ленобласть создает "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса
Ленобласть создает "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса - РИА Новости, 23.03.2022
Ленобласть создает "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса
В Ленинградской области открывается "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса — компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, могут... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:24
2022-03-23T15:24
2022-03-23T15:24
ленинградская область
бизнес
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Ленинградской области открывается "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса — компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной, адресной помощи администрации региона и профильных ведомств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, прием обращений организован в формате онлайн на сайте 813.ru, где необходимо заполнить специальную форму. Подать запрос может любая компания, вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности, а системные отраслевые вопросы можно направлять через деловые объединения и бизнес-ассоциации."Сервисом уже обозначены ключевые проблемы ― импорт сырья и комплектующих, поиск российского сырья и комплектующих, решение вопросов с экспортом и таможней, логистикой, налоги и обязательные платежи, расчеты и платежи, финансовый блок вопросов, включающий займы, кредиты и банковские операции", — сказал собеседник агентства уточнив, что после выбора из этого списка темы обращения нужно подробно описать проблему, при необходимости обозначить желаемое решение, чтобы получить всю необходимую поддержку максимально оперативно."Профильные специалисты в течение трех дней свяжутся с заявителем", — добавили в обладминистрации.
https://ria.ru/20220323/lenoblast-1779578086.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости.
В Ленинградской области открывается "единое окно" по работе с обращениями от бизнеса
— компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной, адресной помощи администрации региона и профильных ведомств, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, прием обращений организован в формате онлайн на сайте 813.ru, где необходимо заполнить специальную форму. Подать запрос может любая компания, вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности, а системные отраслевые вопросы можно направлять через деловые объединения и бизнес-ассоциации.
"Сервисом уже обозначены ключевые проблемы ― импорт сырья и комплектующих, поиск российского сырья и комплектующих, решение вопросов с экспортом и таможней, логистикой, налоги и обязательные платежи, расчеты и платежи, финансовый блок вопросов, включающий займы, кредиты и банковские операции", — сказал собеседник агентства уточнив, что после выбора из этого списка темы обращения нужно подробно описать проблему, при необходимости обозначить желаемое решение, чтобы получить всю необходимую поддержку максимально оперативно.
"Профильные специалисты в течение трех дней свяжутся с заявителем", — добавили в обладминистрации.