https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779739475.html

Росстат назвал лидеров по росту цен на лекарства

Росстат назвал лидеров по росту цен на лекарства - РИА Новости, 23.03.2022

Росстат назвал лидеров по росту цен на лекарства

Рост цен на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю замедлился по всем препаратам, кроме отечественного анальгина - он за неделю подорожал на 4,2% РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:09

2022-03-23T20:09

2022-03-23T20:09

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост цен на наблюдаемые Росстатом медикаменты за последнюю неделю замедлился по всем препаратам, кроме отечественного анальгина - он за неделю подорожал на 4,2% против 4% неделей ранее, а корвалол вырос в цене на 4,3%, свидетельствуют данные статистического ведомства.По информации Росстата, за период с 12 по 18 марта цены в группе наблюдаемых медикаментов выросли: корвалол – на 4,3%, отечественный анальгин (метамизол натрия) – на 4,2%, поливитамины – на 3,8%, комбинированные анальгетики – на 3,7%, левомеколь – на 3,4%, нимесулид – на 2,8%, валидол – на 2,7%, ренгалин – на 2,2%, эргоферон – на 1,2%, аллохол – на 0,3%.Корвалол был лидером по росту цен и неделей ранее: по данным Росстата, он вырос в цене на 6,3%. Отечественный анальгин подорожал на предыдущей неделе на 4%, поливитамины - на 5,5%, комбинированные анальгетики - на 6%, левомеколь - на 5,1%, нимесулид - на 4,9%. Цена на валидол на предыдущей неделе выросла на 3,8%, ренгалин подорожал на 4,75%, эргоферон - на 4,5%, аллохол - на 3,55%.Корвалол сильнее всего вырос в цене и с начала года - на 17,2%, серьезно подорожал также ренгалин - на 16,3%.

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779715230.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, здоровье - общество, россия