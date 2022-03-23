Московский Депздрав опроверг данные о дефиците лекарств
Московский Депздрав опроверг данные о дефиците лекарств и медизделий в медорганизациях
Продажа лекарств в аптеке
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о "дефиците" лекарств и медизделий в медорганизациях столицы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Информация, изложенная в публикации Telegram-канала Baza о том, что в некоторых медицинских организациях Москвы сложился дефицит лекарств и медицинских изделий, не соответствует действительности. Департамент здравоохранения города Москвы выступает с опровержением. Морозовская детская больница продолжает в полном объеме проводить ПЦР-исследования пациентов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, поступающих как экстренно, так и планово, в соответствии с утвержденным алгоритмом госпитализации. В больнице дефицита каких-либо реагентов для проведения ПЦР-исследований нет. Кроме того, больница обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте отметили, что детская больница имени Г.Н. Сперанского полностью обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, расходными медицинскими изделиями. Контракты на закупку необходимых материалов и лекарственных средств заключены, поставки по ним идут по графику. Диагностика и лечение пациентов проводятся в полном соответствии с порядками и стандартами, утвержденными приказами Минздрава РФ.