https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779736603.html

Московский Депздрав опроверг данные о дефиците лекарств

Московский Депздрав опроверг данные о дефиците лекарств - РИА Новости, 23.03.2022

Московский Депздрав опроверг данные о дефиците лекарств

Информация о "дефиците" лекарств и медизделий в медорганизациях столицы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:51

2022-03-23T19:51

2022-03-23T19:51

общество

здоровье - общество

москва

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Информация о "дефиците" лекарств и медизделий в медорганизациях столицы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."Информация, изложенная в публикации Telegram-канала Baza о том, что в некоторых медицинских организациях Москвы сложился дефицит лекарств и медицинских изделий, не соответствует действительности. Департамент здравоохранения города Москвы выступает с опровержением. Морозовская детская больница продолжает в полном объеме проводить ПЦР-исследования пациентов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, поступающих как экстренно, так и планово, в соответствии с утвержденным алгоритмом госпитализации. В больнице дефицита каких-либо реагентов для проведения ПЦР-исследований нет. Кроме того, больница обеспечена всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в полном объеме", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что детская больница имени Г.Н. Сперанского полностью обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами, расходными медицинскими изделиями. Контракты на закупку необходимых материалов и лекарственных средств заключены, поставки по ним идут по графику. Диагностика и лечение пациентов проводятся в полном соответствии с порядками и стандартами, утвержденными приказами Минздрава РФ.

https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779715230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, москва, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)