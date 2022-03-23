https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779594958.html

В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах

В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах - РИА Новости, 23.03.2022

В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах

Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:44

2022-03-23T11:44

2022-03-23T11:50

санкции в отношении россии

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

общество

алла самойлова

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, заявила РИА Новости глава ведомства Алла Самойлова."Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве", - сказала Самойлова.Она отметила, что если в каких-то аптеках исчезают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.По ее словам, Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств."Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году: к примеру, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", - подчеркнула Самойлова.Она добавила, что Росздравнадзор работает с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств в России."Мы работаем с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств", - сказала Самойлова.Она подчеркнула, что ситуация с лекарствами держится под ежеминутным контролем Правительства, Минздрава, Росздравнадзора. Лекарства есть в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают.По ее словам, если нужно приобрести лекарство, то следует заказать его заранее в аптеке или поискать на специальных агрегаторах. Если покупатель столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе, ему нужно незамедлительно сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию ведомства.

https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/lekarstva-1776812341.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество, алла самойлова, россия