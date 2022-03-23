https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779594958.html
В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах
В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах - РИА Новости, 23.03.2022
В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах
Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:44
2022-03-23T11:44
2022-03-23T11:50
санкции в отношении россии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
общество
алла самойлова
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, заявила РИА Новости глава ведомства Алла Самойлова."Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве", - сказала Самойлова.Она отметила, что если в каких-то аптеках исчезают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.По ее словам, Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств."Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году: к примеру, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", - подчеркнула Самойлова.Она добавила, что Росздравнадзор работает с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств в России."Мы работаем с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств", - сказала Самойлова.Она подчеркнула, что ситуация с лекарствами держится под ежеминутным контролем Правительства, Минздрава, Росздравнадзора. Лекарства есть в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают.По ее словам, если нужно приобрести лекарство, то следует заказать его заранее в аптеке или поискать на специальных агрегаторах. Если покупатель столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе, ему нужно незамедлительно сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию ведомства.
https://ria.ru/20220321/prepparaty-1779294703.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220309/lekarstva-1776812341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, общество, алла самойлова, россия
11:44 23.03.2022 (обновлено: 11:50 23.03.2022)
В Росздравнадзоре заявили о достаточном количестве лекарств на складах
Глава Росздравнадзора Самойлова призвала не создавать искусственный дефицит лекарств
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Росздравнадзор плотно работает со всеми игроками фармацевтического рынка и не видит никаких рисков, лекарства на складах имеются в достаточном количестве, заявила РИА Новости глава ведомства Алла Самойлова.
"Росздравнадзор
плотно работает со всеми игроками рынка и не видит сегодня никаких рисков: крупнейшие производители и дистрибьютеры продолжают работать в плановом режиме, лекарства на складах имеются в достаточном количестве", - сказала Самойлова.
Она отметила, что если в каких-то аптеках исчезают те или иные препараты, то это связано с возросшим неоправданным спросом со стороны населения и небольшими задержками из-за нарушений в логистической цепочке.
"Отсутствие лекарств в аптеках связано исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5-10 раз",- сказала Самойлова.
По ее словам, Росздравнадзор на постоянной основе ведет мониторинг наличия лекарственных средств.
"Анализ мониторинга подтверждает, что необходимые лекарства есть. Кроме того, они производятся и отгружаются в значительно больших объемах, чем в 2021 году: к примеру, в настоящий момент на российском фармрынке присутствует годовая потребность "левотироксина натрия", - подчеркнула Самойлова.
Она добавила, что Росздравнадзор работает с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств в России
.
"Мы работаем с компаниями для поиска новых вариантов поставок лекарств", - сказала Самойлова.
Она подчеркнула, что ситуация с лекарствами держится под ежеминутным контролем Правительства, Минздрава, Росздравнадзора. Лекарства есть в достаточном количестве: производство работает, дистрибьютеры отгружают.
"Пожалуйста, не создавайте искусственный дефицит, не покупайте лекарства в чрезмерных количествах, не забывайте, что фармпрепараты не вечны и имеют свой срок годности",- отметила Самойлова.
По ее словам, если нужно приобрести лекарство, то следует заказать его заранее в аптеке или поискать на специальных агрегаторах. Если покупатель столкнулись с исчезновением того или иного препарата в регионе, ему нужно незамедлительно сообщить об этом в территориальные органы Росздравнадзора или на многоканальную бесплатную горячую линию ведомства.