https://ria.ru/20220323/lavrov-1779599681.html

Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада

Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада

Запад стремится сыграть посредническую роль на Украине, Россия не против, но у Москвы есть свои "красные линии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:02

2022-03-23T12:02

2022-03-23T12:24

в мире

мгимо

сергей лавров

россия

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад стремится сыграть посредническую роль на Украине, Россия не против, но у Москвы есть свои "красные линии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Западные страны стремятся сыграть посредническую роль - мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html

россия

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, мгимо, сергей лавров, россия, украина