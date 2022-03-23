https://ria.ru/20220323/lavrov-1779599681.html
Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада
Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада
Запад стремится сыграть посредническую роль на Украине, Россия не против, но у Москвы есть свои "красные линии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:02
2022-03-23T12:02
2022-03-23T12:24
в мире
мгимо
сергей лавров
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад стремится сыграть посредническую роль на Украине, Россия не против, но у Москвы есть свои "красные линии", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Западные страны стремятся сыграть посредническую роль - мы не против, но у нас есть абсолютно четкие красные линии, о которых мы говорим многие годы. Сейчас уже разговорами не отделаться", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768444637_0:0:2837:2128_1920x0_80_0_0_d3d94992656a7a491f7f85575552d91c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мгимо, сергей лавров, россия, украина
12:02 23.03.2022 (обновлено: 12:24 23.03.2022)
Лавров напомнил о "красных линиях" у Москвы для Запада
Лавров: Россия не против посредничества Запада на Украине, но у Москвы — "красные линии"