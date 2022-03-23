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Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/laboratorii-1779717720.html
Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов - РИА Новости, 23.03.2022
Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов
Европейцы в своих выступлениях приписывают России все, что делает украинская армия, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:23
2022-03-23T18:45
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
россия
австрия
вена
константин гаврилов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейцы в своих выступлениях приписывают России все, что делает украинская армия, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Тему эту (присутствия на Украине биолабораторий, финансируемых Пентагоном) всячески стараются заглушить. Нас прерывают, не дают говорить, говорят, это фейк, и не место на форуме для распространения такой дезинформации. То есть желания что-либо обсуждать ни у европейцев, ни у кого я не заметил", - сказал он в эфире "России 24"."Мы сделали наше выступление... с изложением всех фактов... и по незаконным передачам легкого стрелкового оружия, и о гуманитарной ситуации, и о биолабораториях... Реакция - как обычно: это фейк, такого быть не может. Все, что в своих выступлениях наши коллеги говорили про ситуацию на Украине, перевернуто с ног на голову, то есть все, что делается украинской армией, приписывается нам", - сказал он в эфире "России 24".Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/bolezni-1778684042.html
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украина, в мире, россия, австрия, вена, константин гаврилов, ситуация в днр и лнр
18:23 23.03.2022 (обновлено: 18:45 23.03.2022)
 
Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил Гаврилов

Глава делегации в Вене Гаврилов: Европа пытается заглушить тему биолабораторий на Украине

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Европейцы в своих выступлениях приписывают России все, что делает украинская армия, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Тему эту (присутствия на Украине биолабораторий, финансируемых Пентагоном) всячески стараются заглушить. Нас прерывают, не дают говорить, говорят, это фейк, и не место на форуме для распространения такой дезинформации. То есть желания что-либо обсуждать ни у европейцев, ни у кого я не заметил", - сказал он в эфире "России 24".
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"Мы сделали наше выступление... с изложением всех фактов... и по незаконным передачам легкого стрелкового оружия, и о гуманитарной ситуации, и о биолабораториях... Реакция - как обычно: это фейк, такого быть не может. Все, что в своих выступлениях наши коллеги говорили про ситуацию на Украине, перевернуто с ног на голову, то есть все, что делается украинской армией, приписывается нам", - сказал он в эфире "России 24".
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреРоссияАвстрияВенаКонстантин ГавриловСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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