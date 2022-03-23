https://ria.ru/20220323/kurs-1779731910.html

Курс доллара упал на 5,8 рубля

Курс доллара упал на 5,8 рубля - РИА Новости, 23.03.2022

Курс доллара упал на 5,8 рубля

Рубль уверенно вырос во вторник: к доллару – до 97,74 рубля, к евро - до 108,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:21

2022-03-23T19:21

2022-03-23T19:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

европа

сша

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рубль уверенно вырос во вторник: к доллару – до 97,74 рубля, к евро - до 108,01 рубля, следует из данных Московской биржи. Поддержка российской валюте пришла от решения РФ экспортировать недружественным странам газ за рубли.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 5,81 рубля, до 97,74 рубля, евро - на 6,49 рубля, до 108,01 рубля.В среду доллар максимально падал до 94,99 рубля, евро – до 108 рублей. Объем операций составил немногим более 1 миллиарда долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против чуть более 700 миллионов долларов накануне.Президент России Владимир Путин заявил, что поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла, оплата газа будет переведена в рубли. Путин поручил ЦБ и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.Торги в пятницу по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

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россия

европа

сша

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

московская биржа, экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, европа, сша, владимир путин, доллар, рубль, евро, динамика курсов валют