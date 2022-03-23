12:54 23.03.2022 (обновлено: 14:44 23.03.2022)
Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу
Пресс-секретарь Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за границу и их высказывания.
"Это не главное. Все-таки, ну, согласитесь, что отъехавшая звезда все-таки не может сделать погоду общую. Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства, они должны нести искусство людям. Вот, мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", — сказал Песков журналистам.
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"Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что разговора спустя месяц после начала спецоперации с деятелями культуры не планируется.
Ранее советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что глава государства 25 марта, в День работника культуры, поздравит деятелей культуры, которым будет вручена премия, а также лауреатов.
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