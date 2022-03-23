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Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу - РИА Новости, 23.03.2022
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Культура
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Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу
Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу - РИА Новости, 23.03.2022
Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за границу и их высказывания. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:54
2022-03-23T14:44
культура
дмитрий песков
новости культуры
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за границу и их высказывания."Это не главное. Все-таки, ну, согласитесь, что отъехавшая звезда все-таки не может сделать погоду общую. Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства, они должны нести искусство людям. Вот, мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", — сказал Песков журналистам."Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что разговора спустя месяц после начала спецоперации с деятелями культуры не планируется.Ранее советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что глава государства 25 марта, в День работника культуры, поздравит деятелей культуры, которым будет вручена премия, а также лауреатов.
https://ria.ru/20220311/urgant-1777694764.html
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дмитрий песков, новости культуры, россия
12:54 23.03.2022 (обновлено: 14:44 23.03.2022)
 
Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу

Пресс-секретарь Песков призвал не драматизировать отъезд деятелей культуры за границу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал излишне не драматизировать отъезд некоторых российских звезд за границу и их высказывания.
"Это не главное. Все-таки, ну, согласитесь, что отъехавшая звезда все-таки не может сделать погоду общую. Все-таки Россия богата на таланты, богата на звезды, и отъезд одной или даже нескольких звезд не нужно излишне драматизировать. Люди искусства, они должны нести искусство людям. Вот, мне кажется, они лучшим образом могут поступить в такой нелегкий момент нашей истории", — сказал Песков журналистам.
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"Да, вы правильно поняли. Сейчас пока не до этого", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что разговора спустя месяц после начала спецоперации с деятелями культуры не планируется.
Ранее советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой сообщил, что глава государства 25 марта, в День работника культуры, поздравит деятелей культуры, которым будет вручена премия, а также лауреатов.
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