https://ria.ru/20220323/ktk-1779620998.html
На терминале КТК остановили погрузку нефти
На терминале КТК остановили погрузку нефти - РИА Новости, 23.03.2022
На терминале КТК остановили погрузку нефти
Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:50
россия
каспийский трубопроводный консорциум-р
экономика
черное море
нефть
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань."Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз", — отметил Горбань."ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу", — добавил глава КТК.Компания в понедельник сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Чёрном море. А по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.
https://ria.ru/20220322/oborudovanie-1779502399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, черное море, нефть
13:21 23.03.2022 (обновлено: 13:50 23.03.2022)
На терминале КТК остановили погрузку нефти
Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань.
"Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз", — отметил Горбань.
"ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу", — добавил глава КТК.
Компания в понедельник сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Чёрном море
. А по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.