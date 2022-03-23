https://ria.ru/20220323/ktk-1779620998.html

На терминале КТК остановили погрузку нефти

На терминале КТК остановили погрузку нефти - РИА Новости, 23.03.2022

На терминале КТК остановили погрузку нефти

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:21

2022-03-23T13:21

2022-03-23T13:50

россия

каспийский трубопроводный консорциум-р

экономика

черное море

нефть

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань."Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз", — отметил Горбань."ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу", — добавил глава КТК.Компания в понедельник сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Чёрном море. А по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.

https://ria.ru/20220322/oborudovanie-1779502399.html

россия

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, черное море, нефть