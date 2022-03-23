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На терминале КТК остановили погрузку нефти - РИА Новости, 23.03.2022
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На терминале КТК остановили погрузку нефти
На терминале КТК остановили погрузку нефти - РИА Новости, 23.03.2022
На терминале КТК остановили погрузку нефти
Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T13:21
2022-03-23T13:50
россия
каспийский трубопроводный консорциум-р
экономика
черное море
нефть
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань."Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз", — отметил Горбань."ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу", — добавил глава КТК.Компания в понедельник сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Чёрном море. А по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.
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россия, каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, черное море, нефть
13:21 23.03.2022 (обновлено: 13:50 23.03.2022)
 
На терминале КТК остановили погрузку нефти

Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума полностью остановлена

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
Нефтяной терминал Шесхарис в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена, приём в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга, в итоге отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, сказал журналистам глава КТК Николай Горбань.
"Погрузка на морском терминале остановлена полностью… Приём по трубопроводу происходит, но ёмкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера — завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца — ред.) составит практически в пять раз", — отметил Горбань.
"ВПУ-1 на сегодняшний день обследованию не проведено, потому что наши водолазные бригады по погодным условиям пока что не могут выйти в море и провести работу", — добавил глава КТК.
Компания в понедельник сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Чёрном море. А по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 17:52
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РоссияКаспийский Трубопроводный Консорциум-РЭкономикаЧерное мореНефть
 
 
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