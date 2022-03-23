https://ria.ru/20220323/krym-1779696169.html

Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи

Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи - РИА Новости, 23.03.2022

Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи

Ученым удалось разгадать происхождение древнего стеклянного кубка со "змеевидным" орнаментом, найденного в 2018 году во время раскопок могильника Фронтовое-3... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:32

2022-03-23T18:32

2022-03-23T18:32

культура

новости культуры

республика крым

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779690544_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_89ad789ede15872867e9d2985ade9ad1.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученым удалось разгадать происхождение древнего стеклянного кубка со "змеевидным" орнаментом, найденного в 2018 году во время раскопок могильника Фронтовое-3 недалеко от Севастополя, сообщает Институт археологии РАН. Сосуд лежал в могиле конца II – середины III веков, где была похоронена женщина в возрасте 25 — 45 лет. Также в подбое нашли бронзовые и серебряные перстни, фибулы (застежки для одежды), бисер из стекла и фаянса. Все эти предметы указывают на средний уровень достатка покойной. Сам же кубок относится к роскоши. Посуда этого типа была неотъемлемой частью сервировки стола сельской и городской элиты. Она встречается лишь в богатых захоронениях, а во Фронтовом-3 его раскопали в "совершенно обычном". Нанести "змеевидный" орнамент по тем временам считалось невероятно трудной задачей. Мастеру приходилось работать быстро, права на ошибку у него не было. Поправить рисунок нельзя — раскаленные стеклянные нити при контакте мгновенно сплавляются с основой. Обычно кубки с таким декором изготавливали в трех крупных стеклоделательных центрах: в Кельне, Паннонии (территория современной Венгрии) или Сиро-Палестинском регионе. Материалом служил высококачественный египетский сырец. Но экземпляр из Фронтового-3 выделяется из этого ряда. "Судя по составу стекла, он не мог быть создан ни в одной из известных мастерских. По декору сосуд похож на рейнские кубки, но его форма не соответствует западноевропейским образцам", – рассказывает научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН Лариса Голофаст.Чтобы определить происхождение кубка, ученые изучили химический состав стекла с помощью сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеноспектральным анализом. Выяснилось, что в массе, из которой он сделан, содержатся два обесцвечивателя – сурьма и марганец. Значит, в материале была примесь стеклобоя. Однако вторичное использование стекла в производстве престижной столовой посуды – явление, не характерное для большинства европейских "фабрик" конца II – первой половины III веков. Вероятно, это связано с тем, что мастерская, в которой был изготовлен кубок, испытывала недостаток полуфабрикатов – стекла-сырца, и поэтому использовала "вторсырье", впрочем, очень качественное и тщательно отобранное. "Скорее всего, кубок был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи, но совершенно точно – на европейской территории", – подытожила Ольга Румянцева, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН.

https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html

https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html

https://ria.ru/20220321/arkheologiya-1779267621.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, республика крым, археология