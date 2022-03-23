https://ria.ru/20220323/krym-1779696169.html
Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи
Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи - РИА Новости, 23.03.2022
Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи
Ученым удалось разгадать происхождение древнего стеклянного кубка со "змеевидным" орнаментом, найденного в 2018 году во время раскопок могильника Фронтовое-3... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:32
2022-03-23T18:32
2022-03-23T18:32
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новости культуры
республика крым
археология
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Ученым удалось разгадать происхождение древнего стеклянного кубка со "змеевидным" орнаментом, найденного в 2018 году во время раскопок могильника Фронтовое-3 недалеко от Севастополя, сообщает Институт археологии РАН. Сосуд лежал в могиле конца II – середины III веков, где была похоронена женщина в возрасте 25 — 45 лет. Также в подбое нашли бронзовые и серебряные перстни, фибулы (застежки для одежды), бисер из стекла и фаянса. Все эти предметы указывают на средний уровень достатка покойной. Сам же кубок относится к роскоши. Посуда этого типа была неотъемлемой частью сервировки стола сельской и городской элиты. Она встречается лишь в богатых захоронениях, а во Фронтовом-3 его раскопали в "совершенно обычном". Нанести "змеевидный" орнамент по тем временам считалось невероятно трудной задачей. Мастеру приходилось работать быстро, права на ошибку у него не было. Поправить рисунок нельзя — раскаленные стеклянные нити при контакте мгновенно сплавляются с основой. Обычно кубки с таким декором изготавливали в трех крупных стеклоделательных центрах: в Кельне, Паннонии (территория современной Венгрии) или Сиро-Палестинском регионе. Материалом служил высококачественный египетский сырец. Но экземпляр из Фронтового-3 выделяется из этого ряда. "Судя по составу стекла, он не мог быть создан ни в одной из известных мастерских. По декору сосуд похож на рейнские кубки, но его форма не соответствует западноевропейским образцам", – рассказывает научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН Лариса Голофаст.Чтобы определить происхождение кубка, ученые изучили химический состав стекла с помощью сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеноспектральным анализом. Выяснилось, что в массе, из которой он сделан, содержатся два обесцвечивателя – сурьма и марганец. Значит, в материале была примесь стеклобоя. Однако вторичное использование стекла в производстве престижной столовой посуды – явление, не характерное для большинства европейских "фабрик" конца II – первой половины III веков. Вероятно, это связано с тем, что мастерская, в которой был изготовлен кубок, испытывала недостаток полуфабрикатов – стекла-сырца, и поэтому использовала "вторсырье", впрочем, очень качественное и тщательно отобранное. "Скорее всего, кубок был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи, но совершенно точно – на европейской территории", – подытожила Ольга Румянцева, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН.
https://ria.ru/20220316/parizh-1778409550.html
https://ria.ru/20220306/archeology-1776472585.html
https://ria.ru/20220321/arkheologiya-1779267621.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, республика крым, археология
Раскрыта тайна найденного в Крыму стеклянного кубка времен Римской империи
Ученые определили происхождение древнего кубка со змеевидным орнаментом из Крыма
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Ученым удалось разгадать происхождение древнего стеклянного кубка со "змеевидным" орнаментом, найденного в 2018 году во время раскопок могильника Фронтовое-3 недалеко от Севастополя, сообщает
Институт археологии РАН.
Сосуд лежал в могиле конца II – середины III веков, где была похоронена женщина в возрасте 25 — 45 лет. Также в подбое нашли бронзовые и серебряные перстни, фибулы (застежки для одежды), бисер из стекла и фаянса. Все эти предметы указывают на средний уровень достатка покойной. Сам же кубок относится к роскоши.
Посуда этого типа была неотъемлемой частью сервировки стола сельской и городской элиты. Она встречается лишь в богатых захоронениях, а во Фронтовом-3 его раскопали в "совершенно обычном".
Нанести "змеевидный" орнамент по тем временам считалось невероятно трудной задачей. Мастеру приходилось работать быстро, права на ошибку у него не было. Поправить рисунок нельзя — раскаленные стеклянные нити при контакте мгновенно сплавляются с основой.
Обычно кубки с таким декором изготавливали в трех крупных стеклоделательных центрах: в Кельне, Паннонии (территория современной Венгрии) или Сиро-Палестинском регионе. Материалом служил высококачественный египетский сырец. Но экземпляр из Фронтового-3 выделяется из этого ряда.
"Судя по составу стекла, он не мог быть создан ни в одной из известных мастерских. По декору сосуд похож на рейнские кубки, но его форма не соответствует западноевропейским образцам", – рассказывает научный сотрудник отдела классической археологии ИА РАН Лариса Голофаст.
Чтобы определить происхождение кубка, ученые изучили химический состав стекла с помощью сканирующей электронной микроскопии с энергодисперсионным рентгеноспектральным анализом.
Выяснилось, что в массе, из которой он сделан, содержатся два обесцвечивателя – сурьма и марганец. Значит, в материале была примесь стеклобоя. Однако вторичное использование стекла в производстве престижной столовой посуды – явление, не характерное для большинства европейских "фабрик" конца II – первой половины III веков.
Вероятно, это связано с тем, что мастерская, в которой был изготовлен кубок, испытывала недостаток полуфабрикатов – стекла-сырца, и поэтому использовала "вторсырье", впрочем, очень качественное и тщательно отобранное.
"Скорее всего, кубок был изготовлен в одной из мастерских на периферии Римской империи, но совершенно точно – на европейской территории", – подытожила Ольга Румянцева, научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН.