https://ria.ru/20220323/krym-1779673456.html

В Крыму информацию о бегстве населения с полуострова назвали фейком

В Крыму информацию о бегстве населения с полуострова назвали фейком - РИА Новости, 23.03.2022

В Крыму информацию о бегстве населения с полуострова назвали фейком

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в разговоре с РИА Новости назвал фейком информацию о якобы массовом бегстве россиян с полуострова... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:29

2022-03-23T16:29

2022-03-23T16:29

обострение ситуации в днр и лнр

общество

республика крым

украина

россия

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в разговоре с РИА Новости назвал фейком информацию о якобы массовом бегстве россиян с полуострова после начала спецоперации на Украине.Ранее подобная информация появилась в украинских СМИ и Telegram-каналах."Сейчас активно распространяются фейки, что после начала специальной военной операции на Украине россияне якобы начали массово бежать из Крыма и продавать свою недвижимость на полуострове. Все это продукт украинской пропаганды. Банальный фейк, который не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Крючков.По его словам, в Крыму, наоборот, уже несколько лет держится повышенный спрос на недвижимость. Люди активно переезжают на полуостров из различных регионов страны."Крым не успевает строить жилье. Квартиры покупают на стадии "котлован". Так что в Крыму все хорошо и главное безопасно. Полуостров активно готовится к курортному сезону", - подчеркнул Крючков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика крым, украина, россия, сергей аксенов (политик)