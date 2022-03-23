https://ria.ru/20220323/krym-1779566233.html
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО - РИА Новости, 23.03.2022
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО
Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:19
2022-03-23T09:19
2022-03-23T10:36
россия
республика крым
новости - туризм
туризм
отдых на море
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.По его информации, интерес российских туристов к Крыму не иссякал как в советские времена, так и в настоящее время. В 2021 году туристический поток в Крым оказался рекордным и составил 9,4 миллиона туристов."Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - сказал собеседник агентства. С этой целью в регионе ведется развитие туристской отрасли – развитие инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качества туристских услуг, отметил он.Степанов подчеркнул, что аппарат полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе также уделяет подготовке к туристическому сезону большое внимание, обеспечивая контроль и координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций санаторно-курортного комплекса полуострова.Санаторно-курортный комплекс Крыма насчитывает 1098 мест размещения, из которых 122 организации предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению; 153 учреждения предоставляют услуги оздоровительного характера; 823 организаций - услуги только по временному размещению. Их общая вместимость около 160,7 тысячи мест.
https://ria.ru/20220318/krym-1778792162.html
https://ria.ru/20220316/krym-1778372017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, новости - туризм, отдых на море
09:19 23.03.2022 (обновлено: 10:36 23.03.2022)
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО
Полпредство в ЮФО: инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
По его информации, интерес российских туристов к Крыму не иссякал как в советские времена, так и в настоящее время. В 2021 году туристический поток в Крым оказался рекордным и составил 9,4 миллиона туристов.
"Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - сказал собеседник агентства. С этой целью в регионе ведется развитие туристской отрасли – развитие инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качества туристских услуг, отметил он.
Степанов подчеркнул, что аппарат полномочного представителя президента РФ
в Южном федеральном округе также уделяет подготовке к туристическому сезону большое внимание, обеспечивая контроль и координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций санаторно-курортного комплекса полуострова.
Санаторно-курортный комплекс Крыма насчитывает 1098 мест размещения, из которых 122 организации предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению; 153 учреждения предоставляют услуги оздоровительного характера; 823 организаций - услуги только по временному размещению. Их общая вместимость около 160,7 тысячи мест.