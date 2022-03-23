https://ria.ru/20220323/krym-1779566233.html

Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО

Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО - РИА Новости, 23.03.2022

Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО

Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T09:19

2022-03-23T09:19

2022-03-23T10:36

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.По его информации, интерес российских туристов к Крыму не иссякал как в советские времена, так и в настоящее время. В 2021 году туристический поток в Крым оказался рекордным и составил 9,4 миллиона туристов."Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - сказал собеседник агентства. С этой целью в регионе ведется развитие туристской отрасли – развитие инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качества туристских услуг, отметил он.Степанов подчеркнул, что аппарат полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе также уделяет подготовке к туристическому сезону большое внимание, обеспечивая контроль и координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций санаторно-курортного комплекса полуострова.Санаторно-курортный комплекс Крыма насчитывает 1098 мест размещения, из которых 122 организации предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению; 153 учреждения предоставляют услуги оздоровительного характера; 823 организаций - услуги только по временному размещению. Их общая вместимость около 160,7 тысячи мест.

https://ria.ru/20220318/krym-1778792162.html

https://ria.ru/20220316/krym-1778372017.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика крым, новости - туризм, отдых на море