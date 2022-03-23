Рейтинг@Mail.ru
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220323/krym-1779566233.html
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО - РИА Новости, 23.03.2022
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО
Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T09:19
2022-03-23T10:36
россия
республика крым
новости - туризм
туризм
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481430_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9217701ba8b250bf12b43133261f5c95.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.По его информации, интерес российских туристов к Крыму не иссякал как в советские времена, так и в настоящее время. В 2021 году туристический поток в Крым оказался рекордным и составил 9,4 миллиона туристов."Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - сказал собеседник агентства. С этой целью в регионе ведется развитие туристской отрасли – развитие инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качества туристских услуг, отметил он.Степанов подчеркнул, что аппарат полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе также уделяет подготовке к туристическому сезону большое внимание, обеспечивая контроль и координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций санаторно-курортного комплекса полуострова.Санаторно-курортный комплекс Крыма насчитывает 1098 мест размещения, из которых 122 организации предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению; 153 учреждения предоставляют услуги оздоровительного характера; 823 организаций - услуги только по временному размещению. Их общая вместимость около 160,7 тысячи мест.
https://ria.ru/20220318/krym-1778792162.html
https://ria.ru/20220316/krym-1778372017.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575481430_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c1f9ebe62f9dea79e119e92236a7caf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, новости - туризм, отдых на море
09:19 23.03.2022 (обновлено: 10:36 23.03.2022)
 
Крым готов к увеличению притока туристов, заявили в полпредстве в ЮФО

Полпредство в ЮФО: инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкМальчик снимает на смартфон лебедей
Мальчик снимает на смартфон лебедей - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Мальчик снимает на смартфон лебедей
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Инфраструктура Крыма готова к увеличению притока туристов, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов.
По его информации, интерес российских туристов к Крыму не иссякал как в советские времена, так и в настоящее время. В 2021 году туристический поток в Крым оказался рекордным и составил 9,4 миллиона туристов.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 10:33Туризм
В Госдуме заявили, что Крым остро нуждается в новом курортном городе
"Туристическая инфраструктура полуострова готова к увеличению притока туристов", - сказал собеседник агентства. С этой целью в регионе ведется развитие туристской отрасли – развитие инфраструктуры, повышение уровня туристского сервиса и качества туристских услуг, отметил он.
Степанов подчеркнул, что аппарат полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе также уделяет подготовке к туристическому сезону большое внимание, обеспечивая контроль и координацию деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций санаторно-курортного комплекса полуострова.
Санаторно-курортный комплекс Крыма насчитывает 1098 мест размещения, из которых 122 организации предоставляют услуги по санаторно-курортному лечению; 153 учреждения предоставляют услуги оздоровительного характера; 823 организаций - услуги только по временному размещению. Их общая вместимость около 160,7 тысячи мест.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 07:11
Крым впервые может стать транзитной территорией, заявили власти полуострова
 
ТуризмРоссияРеспублика КрымНовости - Туризмотдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала