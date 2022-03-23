https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html

В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым российским

В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым российским - РИА Новости, 23.03.2022

В Госдуме назвали две причины, мешающие Зеленскому признать Крым российским

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимиру Зеленскому мешают принять решение о признании российского статуса Крыма и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:29

2022-03-23T07:29

2022-03-23T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимиру Зеленскому мешают принять решение о признании российского статуса Крыма и независимости народных республик Донбасса две причины: трусость и зависимость от США.Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс – тяжелая история для всех, этот вопрос нужно решать после получения Украиной гарантий безопасности. Он также хочет, чтобы вопросы компромиссов на переговорах с Россией по гарантиям безопасности и по ДНР, ЛНР и Крыму решал бы всеукраинский референдум.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220323/priznanie-1779557018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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