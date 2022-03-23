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Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы
Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы - РИА Новости, 06.04.2022
Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы
C 2004 по 2022 Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Почему Донбасс решил, что ему с Украиной не по пути? Как каждый из президентов вольно или невольно приблизил страну к геноциду нескольких миллионов мирных граждан?
2022-03-23T18:50
2022-03-23T18:50
2022-04-06T14:10
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леонид кучма
петр порошенко
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18:50 23.03.2022 (обновлено: 14:10 06.04.2022)
Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы
C 2004 по 2022 Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Почему Донбасс решил, что ему с Украиной не по пути? Как каждый из президентов вольно или невольно приблизил страну к геноциду нескольких миллионов мирных граждан?
Донбасс. Геноцид. 2014-2022УкраинаЕвромайданЛеонид КучмаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичАлександр ЮщенкоАлександр ТурчиновДНРЛНРГеноцид в ДонбассеМилитаризацияНацификацияЮлия ТимошенкоОранжевая революция (2004)ВыборыНАТОРоссияЕвросоюзАрсений ЯценюкВерховная Рада УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинские соглашенияОлесь БузинаАлександр ЗахарченкоИнфографика Донбасс