Украина с 2004 по 2022. От первого Майдана до катастрофы

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C 2004 по 2022 Украина прошла путь от электорального раскола и "оранжевой революции" до войны, которая началась в 2014 году, унесла тысячи жизней и до сих пор не закончилась. Почему Донбасс решил, что ему с Украиной не по пути? Как каждый из президентов вольно или невольно приблизил страну к геноциду нескольких миллионов мирных граждан?