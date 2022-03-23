https://ria.ru/20220323/krizis-1779556169.html
США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, заявил эксперт
США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, заявил эксперт
США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, если бы приняли предложения России по безопасности и позволили Украине оставаться буферной зоной, считает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T06:26
2022-03-23T06:26
2022-03-23T06:26
россия
нато
сша
в мире
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, если бы приняли предложения России по безопасности и позволили Украине оставаться буферной зоной, считает президент Института мира при университете Хиросимы Мотофуми Асаи.Он добавил, что конфликт между Россией и Украиной также показывает, что западные СМИ по-прежнему имеют "подавляющее господство" над международным общественным мнением, а перед Китаем стоит трудная задача сломить это влияние.В свою очередь профессор института современных международных отношений при университете Цинхуа в Пекине Лю Цзянъюн полагает, что "российско-украинский конфликт можно было предотвратить, но то, что он в конце концов вспыхнет, было неизбежно"."Украина в этом конфликте не шахматист, а пешка или "брошенная пешка", - заявил Лю Цзянъюн.По его словам, "российско-украинский конфликт имеет характеристики геополитической прокси-войны и одновременно гибридной войны, которая включает военную и дипломатическую сферы, общественное мнение, экономику, финансы, технологии, психологию и другие области"."Российско-украинский конфликт имеет два последствия для мира и безопасности в Восточной Азии: во-первых, политики всех стран должны отказаться от "реалистичной политики силы" и традиционного устаревшего геостратегического мышления. Во-вторых, Восточная Азия должна предотвратить кризис в сфере безопасности и бедствия, вызванные "насильственным мультилатерализмом", и сформировать новую концепцию общей, универсальной, совместной и устойчивой безопасности", - добавил он.При этом бывший дипломат, экс-посол Японии в Узбекистане и Иране Магосаки Укэру отметил, что "Япония в настоящий момент увязла в риторике, призывающей к всеобщему осуждению и санкциям против России, любой, кто выражает другое мнение, окажется под давлением, но на самом деле, расширение НАТО на восток — неверный шаг".По его мнению, "новая холодная война" более непредсказуема, чем та, которая была.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220323/diplomatiya-1779555617.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, нато, сша, в мире
США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, заявил эксперт
Эксперт Асаи: США могли предотвратить ситуацию на Украине, приняв предложения России
ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. США и НАТО могли предотвратить украинский кризис, если бы приняли предложения России по безопасности и позволили Украине оставаться буферной зоной, считает президент Института мира при университете Хиросимы Мотофуми Асаи.
"США и НАТО - главные виновники украинского кризиса. Основной причиной конфликта России и Украины является нерациональное продвижение расширения НАТО на восток. Российско-украинский конфликт можно было бы избежать, если бы США и НАТО приняли предложения России по безопасности и гарантировали, что Украина продолжит оставаться стратегической буферной зоной России", - заявил Мотофуми Асаи в ходе онлайн-семинара аналитического центра "Тайхэ", посвященного вопросу влияния российско-украинского конфликта на ситуацию в Восточной Азии.
Он добавил, что конфликт между Россией
и Украиной
также показывает, что западные СМИ по-прежнему имеют "подавляющее господство" над международным общественным мнением, а перед Китаем
стоит трудная задача сломить это влияние.
В свою очередь профессор института современных международных отношений при университете Цинхуа в Пекине
Лю Цзянъюн полагает, что "российско-украинский конфликт можно было предотвратить, но то, что он в конце концов вспыхнет, было неизбежно".
"Украина в этом конфликте не шахматист, а пешка или "брошенная пешка", - заявил Лю Цзянъюн.
По его словам, "российско-украинский конфликт имеет характеристики геополитической прокси-войны и одновременно гибридной войны, которая включает военную и дипломатическую сферы, общественное мнение, экономику, финансы, технологии, психологию и другие области".
"Российско-украинский конфликт имеет два последствия для мира и безопасности в Восточной Азии: во-первых, политики всех стран должны отказаться от "реалистичной политики силы" и традиционного устаревшего геостратегического мышления. Во-вторых, Восточная Азия должна предотвратить кризис в сфере безопасности и бедствия, вызванные "насильственным мультилатерализмом", и сформировать новую концепцию общей, универсальной, совместной и устойчивой безопасности", - добавил он.
При этом бывший дипломат, экс-посол Японии
в Узбекистане
и Иране
Магосаки Укэру отметил, что "Япония в настоящий момент увязла в риторике, призывающей к всеобщему осуждению и санкциям против России, любой, кто выражает другое мнение, окажется под давлением, но на самом деле, расширение НАТО
на восток — неверный шаг".
"Россия страдает от различных санкций, которые касаются не только российского правительства, но и простых россиян, что также является неправильным подходом. Правительство США
не приняло предостережения Джорджа Кеннана, Генри Киссинджера
, Джека Мэтлока
и других, не последовало их предложениям о стремлении к стабильности. Вместо этого Соединенные Штаты решили противостоять России "лоб в лоб" и начали "новую холодную войну" против России", - указал он.
По его мнению, "новая холодная война" более непредсказуема, чем та, которая была.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.