https://ria.ru/20220323/kosmos-1779763720.html

Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос

Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2022

Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос

Астронавт ЕКА Маттиас Маурер во время выхода в открытый космос ненадолго запутался в страховочных тросах, но с помощью специалистов на Земле ситуацию... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T23:09

2022-03-23T23:09

2022-03-23T23:09

космос - риа наука

наса

международная космическая станция (мкс)

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Астронавт ЕКА Маттиас Маурер во время выхода в открытый космос ненадолго запутался в страховочных тросах, но с помощью специалистов на Земле ситуацию благополучно разрешили, НАСА ведет прямую трансляцию.Плановый выход астронавтов НАСА и ЕКА Раджи Чари и Маттиаса Маурера в открытый космос начался в 17.32 мск в среду. Астронавты проводят техническое обслуживание системы терморегуляции станции, замену камеры и другие плановые работы по обслуживанию МКС."Маттиас, кажется, твой страховочный трос запутался вокруг твоей левой ноги", - сказала немецкому астронавту руководитель выхода в открытый космос из ЦУП в Хьюстоне Стеффани Уильямс. Она предложила астронавту "повернуться на 90 градусов, вытянув ноги вдоль борта модуля (станции)". Со второй попытки астронавт выполнил вращение, о котором просили специалисты с Земли, освободившись от троса. Вся операция по освобождению заняла несколько минут. "Отличная работа!" - похвалили астронавта в ЦУП, когда он распутался от троса. Сейчас астронавты продолжают работы по техническому обслуживанию станции. Планируется, что в общей сложности они проведут в открытом космосе около 6,5 часов.Для немецкого астронавта это первый выход в открытый космос в карьере. Пока он, очевидно, обходится не без приключений. Вскоре после того, как астронавты покинули шлюзовый отсек, у Маурера возникли проблемы с креплением камеры и фонаря на шлеме скафандра. После продолжительных обсуждений ЦУП дал указание Чари, для которого это второй выход в открытый космос, закрепить камеру партнера с помощью проволоки к спасательному рюкзаку, которым оснащен скафандр каждого астронавта. После "ремонта" дуэт приступил к плановым работам на внешней поверхности МКС.

https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс)