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Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2022
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Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос
Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2022
Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос
Астронавт ЕКА Маттиас Маурер во время выхода в открытый космос ненадолго запутался в страховочных тросах, но с помощью специалистов на Земле ситуацию... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T23:09
2022-03-23T23:09
космос - риа наука
наса
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Астронавт ЕКА Маттиас Маурер во время выхода в открытый космос ненадолго запутался в страховочных тросах, но с помощью специалистов на Земле ситуацию благополучно разрешили, НАСА ведет прямую трансляцию.Плановый выход астронавтов НАСА и ЕКА Раджи Чари и Маттиаса Маурера в открытый космос начался в 17.32 мск в среду. Астронавты проводят техническое обслуживание системы терморегуляции станции, замену камеры и другие плановые работы по обслуживанию МКС."Маттиас, кажется, твой страховочный трос запутался вокруг твоей левой ноги", - сказала немецкому астронавту руководитель выхода в открытый космос из ЦУП в Хьюстоне Стеффани Уильямс. Она предложила астронавту "повернуться на 90 градусов, вытянув ноги вдоль борта модуля (станции)". Со второй попытки астронавт выполнил вращение, о котором просили специалисты с Земли, освободившись от троса. Вся операция по освобождению заняла несколько минут. "Отличная работа!" - похвалили астронавта в ЦУП, когда он распутался от троса. Сейчас астронавты продолжают работы по техническому обслуживанию станции. Планируется, что в общей сложности они проведут в открытом космосе около 6,5 часов.Для немецкого астронавта это первый выход в открытый космос в карьере. Пока он, очевидно, обходится не без приключений. Вскоре после того, как астронавты покинули шлюзовый отсек, у Маурера возникли проблемы с креплением камеры и фонаря на шлеме скафандра. После продолжительных обсуждений ЦУП дал указание Чари, для которого это второй выход в открытый космос, закрепить камеру партнера с помощью проволоки к спасательному рюкзаку, которым оснащен скафандр каждого астронавта. После "ремонта" дуэт приступил к плановым работам на внешней поверхности МКС.
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космос - риа наука, наса, международная космическая станция (мкс)
23:09 23.03.2022
 
Немецкий астронавт запутался в страховке при выходе в открытый космос

Астронавт ЕКА Маурер запутался в страховочном тросе при выходе в открытый космос

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Астронавт ЕКА Маттиас Маурер во время выхода в открытый космос ненадолго запутался в страховочных тросах, но с помощью специалистов на Земле ситуацию благополучно разрешили, НАСА ведет прямую трансляцию.
Плановый выход астронавтов НАСА и ЕКА Раджи Чари и Маттиаса Маурера в открытый космос начался в 17.32 мск в среду. Астронавты проводят техническое обслуживание системы терморегуляции станции, замену камеры и другие плановые работы по обслуживанию МКС.
"Маттиас, кажется, твой страховочный трос запутался вокруг твоей левой ноги", - сказала немецкому астронавту руководитель выхода в открытый космос из ЦУП в Хьюстоне Стеффани Уильямс. Она предложила астронавту "повернуться на 90 градусов, вытянув ноги вдоль борта модуля (станции)". Со второй попытки астронавт выполнил вращение, о котором просили специалисты с Земли, освободившись от троса. Вся операция по освобождению заняла несколько минут. "Отличная работа!" - похвалили астронавта в ЦУП, когда он распутался от троса. Сейчас астронавты продолжают работы по техническому обслуживанию станции. Планируется, что в общей сложности они проведут в открытом космосе около 6,5 часов.
Для немецкого астронавта это первый выход в открытый космос в карьере. Пока он, очевидно, обходится не без приключений. Вскоре после того, как астронавты покинули шлюзовый отсек, у Маурера возникли проблемы с креплением камеры и фонаря на шлеме скафандра. После продолжительных обсуждений ЦУП дал указание Чари, для которого это второй выход в открытый космос, закрепить камеру партнера с помощью проволоки к спасательному рюкзаку, которым оснащен скафандр каждого астронавта. После "ремонта" дуэт приступил к плановым работам на внешней поверхности МКС.
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