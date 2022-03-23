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Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России - РИА Новости, 23.03.2022
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Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России
Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России - РИА Новости, 23.03.2022
Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России
Россию ждет череда "остаточных волн" COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:09
2022-03-23T13:50
распространение коронавируса
здоровье - общество
петр чумаков
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россию ждет череда "остаточных волн" COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них.В России завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту коронавирусной инфекции, отметил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.По мнению молекулярного биолога, коллективный иммунитет будет в течение нескольких месяцев защищать россиян от новых всплесков заболеваемости COVID-19. После чего следует ожидать серии "остаточных" волн, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца, считает Чумаков."Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет", — прогнозирует он.Постепенно COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию, если, конечно, мутации коронавируса не приведут к возникновению очередного опасного штамма, добавил биолог."По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть. Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет", — объяснил Петр Чумаков в интервью радио Sputnik.
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здоровье - общество, петр чумаков, коронавирус covid-19, общество
04:09 23.03.2022 (обновлено: 13:50 23.03.2022)
 
Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России

Биолог Чумаков предупредил об остаточных волнах COVID-19 через три-четыре месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россию ждет череда "остаточных волн" COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них.
В России завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту коронавирусной инфекции, отметил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

"Только что у нас прошла волна "омикрона". Тот спад заболеваемости COVID-19, который мы наблюдаем, объясняется тем, что существенная часть населения сейчас очень хорошо защищена от вируса либо вакциной, либо иммунитетом после болезни. Пока "омикрону" не за кого "зацепиться": в России не осталось людей, которые могут заразиться им. Поэтому наступил спад", — констатировал он.

По мнению молекулярного биолога, коллективный иммунитет будет в течение нескольких месяцев защищать россиян от новых всплесков заболеваемости COVID-19. После чего следует ожидать серии "остаточных" волн, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца, считает Чумаков.
"Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет", — прогнозирует он.
Постепенно COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию, если, конечно, мутации коронавируса не приведут к возникновению очередного опасного штамма, добавил биолог.
"По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть. Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет", — объяснил Петр Чумаков в интервью радио Sputnik.
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