https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779548853.html

Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России

Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России - РИА Новости, 23.03.2022

Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России

Россию ждет череда "остаточных волн" COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:09

2022-03-23T04:09

2022-03-23T13:50

распространение коронавируса

здоровье - общество

петр чумаков

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россию ждет череда "остаточных волн" COVID-19, предупредил в интервью радио Sputnik молекулярный биолог Петр Чумаков. Он рассказал, когда ждать первую из них.В России завершилась волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом, так как у значительной части населения выработался иммунитет к этому варианту коронавирусной инфекции, отметил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.По мнению молекулярного биолога, коллективный иммунитет будет в течение нескольких месяцев защищать россиян от новых всплесков заболеваемости COVID-19. После чего следует ожидать серии "остаточных" волн, которые будут подниматься с интервалом три-четыре месяца, считает Чумаков."Сейчас будет целая серия остаточных волн. С каждой новой волной амплитуда будет все меньше и меньше. Такие волны будут возникать с интервалом три-четыре месяца. Потом и эти волны сойдут на нет", — прогнозирует он.Постепенно COVID-19 превратится в обычную сезонную инфекцию, если, конечно, мутации коронавируса не приведут к возникновению очередного опасного штамма, добавил биолог."По моему прогнозу, вот этот коронавирус (SARS-CoV-2. — Прим. ред.) путем дальнейшей эволюции превратится в обычный сезонный коронавирус, которых уже четыре варианта есть. Этот просто станет пятым и перестанет вызывать озабоченность, потому что, скорее всего, опасного варианта больше не будет", — объяснил Петр Чумаков в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

здоровье - общество, петр чумаков, коронавирус covid-19, общество